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Шефът на АПИ: Състоянието на настилката и маркировката на мястото на катастрофата е добро

Димитър Мартинов

Редактор: Димитър Мартинов

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Александър Тодоров Кадър: БНТ
Александър Тодоров Кадър: БНТ

Тепърва ще се изяснява причината за трагичния инцидент на АМ "Тракия". Със сигурност според мен мъглата има огромна вина.  Състоянието на настилката и маркировката е добро. Това каза пред БНТ шефът на АПИ инж. Александър Тодоров.

Не мога да отговоря, ако бяха предупредени шофьорите, дали можеха да се намалят последиците, отговори той можело ли е трагедията да бъде избегната.  Скоростта убива и трябва да се съобразяваме, посочи той. И добави, че АПИ работи по пътищата да информационни табла от 2027 година. Посочи, че с интелигентите системи ще могат предварително да се уведомяват шофьорите за потенциални опасности.

Заради катастрофите, станали в двете платна, в момента има по 2 обхода в посока, посочи Тодоров.

Александър Тодоров Кадър: БНТ

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