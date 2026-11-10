Официално: Обявиха 11 ноември за Ден на национален траур

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Националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина през утрешния ден

Министерският съвет прие решение, с което обявява 11 ноември 2026 година за Ден на национален траур в памет на жертвите, загинали при пътнотранспортните произшествия, възникнали на АМ „Тракия" при пътен възел „Зимница" на територията на област Ямбол.

Правителството изказва съболезнования на близките на загиналите. В тяхна памет националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина през утрешния ден, информираха от пресцентъра на Министерски съвет.

Тежките верижни катастрофи станаха на автомагистрала „Тракия" в района на пътен възел „Зимница", област Ямбол. При инцидентите има загинали и десетки ранени, а движението по магистралата беше сериозно затруднено.

По данни на МВР в двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Катастрофите са станали при гъста мъгла и силно намалена видимост. По данни на министерството на здравеопазването загиналите са 11. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Общо 51 пострадали са настанени в лечебни заведения, като 13 от тях са тежко ранени.