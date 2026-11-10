ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Иран заплаши да унищожи Израел

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Тепърва ще разследват причината за мелето на "Тракия", мъглата била само предпоставка

Мария Нишанджиева

Редактор: Мария Нишанджиева

3032
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Оттук нататък от разследването и заключението на експертизата ще се прави анализ коя е точната причина за двете тежки катастрофи на магистрала "Тракия" от сутринта на 10 ноември. 

Това заяви директорът на Националната следствена служба Мариан Маринов, който е на мястото на двете верижни катастрофи край Ямбол. 

По думите му мъглата всъщност е предпоставка за инцидента - намалена видимост, каквато има и нощно време. 

Сформиран е екип от десет следователи, които заедно с експерти от НСлС и мобилна криминалистична лаборатория са поели разследването. От МВР са извършили основната част - оглед на местопроизшествието, разпит на свидетели, сред които пътници и шофьори на автомобилите, уточни Маринов. 

"Продължихме с допълнителни наши огледи на местопроизшествието. Част от колегите отидоха да разпитат и пострадали, които се намират на лечение в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас", каза още директорът на НСлС, цитиран от БТА.

Започнало е раздигането на автомобилите от едното платно, където те са по-малко и по-бързо ще бъде освободено за движение. 

"В рамките на час-два мисля, че ще успеят да натоварят превозните средства и да се освободи едното платно", допълни Маринов. По думите му другото платно ще иска много повече време.

Според директорът на НСлС няма как пропуски на определена власт да са в пряка причинно-следствена връзка с такава тежка катастрофа. 

"Това е извън предмета на разследването в момента", каза той в отговор на въпрос относно необозначаването на опасност.

"Конкретният предмет на разследването е установяване на причините за настъпването на пътнотранспортното произшествие, условията и конкретно виновно лице, което ще бъде привлечено към наказателна отговорност", добави Маринов.

Към момента екипи на пожарната и коли на "Пътна помощ" изтеглят катастрофиралите автомобили. 

Двете тежки катастрофи станаха тази сутрин в двете посоки на магистрала "Тракия" край Ямбол. Участвали са общо 86 коли и камиони. Загиналите са 11, а 51 души са настанени в лечебни заведения. 

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември