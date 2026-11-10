Тепърва ще разследват причината за мелето на "Тракия", мъглата била само предпоставка

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Оттук нататък от разследването и заключението на експертизата ще се прави анализ коя е точната причина за двете тежки катастрофи на магистрала "Тракия" от сутринта на 10 ноември.

Това заяви директорът на Националната следствена служба Мариан Маринов, който е на мястото на двете верижни катастрофи край Ямбол.

По думите му мъглата всъщност е предпоставка за инцидента - намалена видимост, каквато има и нощно време.

Сформиран е екип от десет следователи, които заедно с експерти от НСлС и мобилна криминалистична лаборатория са поели разследването. От МВР са извършили основната част - оглед на местопроизшествието, разпит на свидетели, сред които пътници и шофьори на автомобилите, уточни Маринов.

"Продължихме с допълнителни наши огледи на местопроизшествието. Част от колегите отидоха да разпитат и пострадали, които се намират на лечение в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас", каза още директорът на НСлС, цитиран от БТА.

Започнало е раздигането на автомобилите от едното платно, където те са по-малко и по-бързо ще бъде освободено за движение.

"В рамките на час-два мисля, че ще успеят да натоварят превозните средства и да се освободи едното платно", допълни Маринов. По думите му другото платно ще иска много повече време.

Според директорът на НСлС няма как пропуски на определена власт да са в пряка причинно-следствена връзка с такава тежка катастрофа.

"Това е извън предмета на разследването в момента", каза той в отговор на въпрос относно необозначаването на опасност.

"Конкретният предмет на разследването е установяване на причините за настъпването на пътнотранспортното произшествие, условията и конкретно виновно лице, което ще бъде привлечено към наказателна отговорност", добави Маринов.

Към момента екипи на пожарната и коли на "Пътна помощ" изтеглят катастрофиралите автомобили.

Двете тежки катастрофи станаха тази сутрин в двете посоки на магистрала "Тракия" край Ямбол. Участвали са общо 86 коли и камиони. Загиналите са 11, а 51 души са настанени в лечебни заведения.