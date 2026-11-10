Терзиев отмени всички публични събития в София заради националния траур

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Кметът на София Васил Терзиев отменя всички публични, културни и развлекателни събития в столицата на 11 ноември заради обявения национален траур в памет на жертвите на тежките катастрофи на АМ „Тракия", информираха от Столична община.

Това става със заповед на кмета, издадена във връзка с обявения ден на национален траур.

Отменят се всички събития, организирани от Столичната община, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури.

Няма да се провеждат и публични, културни и развлекателни събития на открито на територията на София, за които е издадено разрешение по установения ред.

В деня на траур националното знаме на Република България и знамето на Столичната община ще бъдат спуснати наполовина на сградите на общинската администрация, районните администрации, общинските и регионалните културни институти и останалите общински структури.