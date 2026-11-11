Предрича ли Ванга: Жена с руса коса ще спаси България?

Устойчив мит или реално предсказание, заради което над 30 години се правят догадки коя би могла да е фамозната дама

През 90-те пред прокурор Ванга заявява, че България ще се оправи след 2025 г., казва Жени Костадинова, интервюирала десетки хора, които са познавали пророчицата от Петрич

Казвала ли е някога Ванга, че жена със светла коса ще спаси България, или това е един от многото устойчиви митове в народната памет, характерни за прехода?

"Отговорът е да" - казва пред "24 часа - 168 истории" Жени Костадинова, записала десетки свидетелства на хора, контактували с пророчицата от Петрич в книгите си.

Звучи невероятно, но въпросът отново става актуален след историческия вот на президентските избори, когато Илияна Йотова бе избрана за държавен глава.

Пророчицата прави предсказанието пред бизнесдамата Марианна Конова. Костадинова лично я интервюира, за да подготви книгата си, посветена на пророчествата на Ванга.

Илияна Йотова в деня на балотажа, когато стана първата жена, избрана за президент на България.

"Ванга е кръстник на децата на Марианна Конова и тя често се е срещала с нея, водила е политици при нея, тя определено не е човек, който би си измислил такова нещо", казва Жени Костадинова.

Разговорът на Конова с Ванга се е състоял през 1996 г. докато двете хапват тученица - ястие, което пророчицата сама приготвя и препоръчва на всички, защото смята, че е много полезно. Именно тогава тя казва, че руса жена ще помогне на България да излезе от кризата. По навик тя не назовава име и не дава насоки коя би могла да е тази дама. Затова в онези времена някои допускат, че става дума за Блага Димитрова, която бе вицепрезидент при Желю Желев.

БЛАГА ДИМИТРОВА

Други смятат, че това може да е служебният премиер Ренета Инджова, но има и екзотични идеи, че това може да е представителят на МВФ за България Ан Макгърк.

Ренета Инджова е бивш премиер на България. Иван Нейков се ръкува с Ан Макгърк, представителка на МВФ за България СНИМКИ: АРХИВ

До момента нито една от тези дами не е припозната като спасителка на България. Затова най-вероятно пророчеството още не се е сбъднало.

За разлика от Конова, която лично от Ванга го научава, останалите близки са в неведение по този въпрос.

"Никога не сме чували нещо подобно. По-скоро леля Ванга споменаваше кой може да я замести от гледна точка на пророческите дарби, но за жена, която ще представлява държавата - не." Това заяви пред "24 часа - 168 истории" Иван Драмов, който е председател на фондация "Ванга". Нещо повече, според него тя не е споменавала нищо и за предстоящи катаклизми, защото смятала, че това може да породи напрежение в съзнанието на хората.

"Ванга искаше само да помага - допълни още той. - За политиката нищо не е казвала, тя не се занимаваше с такива интриги, стремежът бе да е максимално полезна и се въздържаше да конкретизира срокове, дати, места".

Племенникът на Ванга Огнян Стоянов също потвърди пред "24 часа - 168 истории", че никога не е чувал предсказанието за русата жена - спасителка на България: "Не само от нея, но и от кръга хора, които са били около нея". Според него тя е правила предсказания за различни държави, но не и за България.

"Когато говореше за войните по света, за нашата страна казваше: "Няма страшно. Най-важното е, че няма война. Не се оплаквайте. Щом не ви горят къщите, не ви убиват децата и вас и не ви гонят, за да ви пращат на фронта, значи всичко е наред" - поясни Стоянов. - Казваше, че в България пушка няма да пукне, каквото и да става наоколо. Колкото и да е зле, тук ще бъде добре.

Лично съм виждал, когато идваха при нея политици или министри, винаги ги предупреждаваше, че България не трябва в никакъв случай да се включва в някакви военни действия."

Подобно е мнението и на Стоян Петров, който е режисьор на документалния филм "Ванга: Човек и феномен", който излезе на екран през 2019 г. Той също заяви пред "24 часа - 168 истории", че никога не е чувал това предсказание от пророчицата.

"Политически предсказания за България също не съм я чувал да прави пред мен или пред доверения ни кръг от хора - допълва Петров. - Единственото, което знам, е от журналистката Богомила Косатева, която включих във филма си.

Пред мен тя сподели: "Ванга винаги казваше, че България ще се оправи. И че цената ще е морална, не икономическа. Тоест ще трябва да си подобрим морала и взаимоотношенията помежду ни и че трябва да функционираме като една общност. Защото българинът е качествен и всеки нещо може - въпросът е да се научим да можем заедно". А всъщност на нас ни липсва точно това - обединението."

За съжаление, политиците през 90-те непрекъснато я забърквали в интриги.

Около изборите през 1994 г. уж анонимна нейна приятелка споделя пред в. "Демокрация", че Ванга препоръчала: България "ке се оправи, само не с червената бюлетина". Дни след като БСП печели вота, във в. "Дума" излиза контрастатия със заглавие: "Ванга: Българските работи вече са оправени". Огорчена от тези манипулации, пророчицата е принудена да направи опровержение чрез БНТ: "Моята бюлетина е божествената, един е Бог и него тача. Как да свършат тия лоши години - не можеш да сееш ечемик, а да чакаш ръж. Така е и с човеците. Всичко ще се оправи, ще се появи и друг човек, който да заводи това хоро."

През 90-те пред прокурор Ванга заявява, че България ще се оправи след 2025 г.

Искала да се срещне с Жан Виденов, за да го предупреди за нещо много важно, но не успяла, казва Жени Костадинова, която записва десетки свидетелства на хора, общували с пророчицата

ЖЕНИ КОСТАДИНОВА СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ

- Г-жо Костадинова, има ли свидетелства от първа ръка за това как Ванга вижда бъдещето на България - какви са били думите ?

- Когато става дума за България, Ванга винаги говори преди всичко за едно: единение. Българите трябва да бъдат единни като народ, да не се делят, да не си правят интриги, да не гледат към миналото и да не търсят възмездие. Пътят на България минава през обединен народ, със силна вяра и възстановено самочувствие на българите. Защото, казва Ванга, България е много древна страна и българите трябва да знаят кои са, да познават историята си, че са наследници на траките и на Кубратовите синове. Че сме били славен, силен и мъдър народ, с който са се съобразявали великите народи.

А проклятието на България се нарича "разединение", "вражда".

Още в началото на 90-те години у нас има два синода, десетки партии, които непрекъснато се карат, в семействата и родовете също има вражди. Ванга казва през 1994 г. пред списание "Европа 2001": "Питате ме ще се оправи ли България? Само помирението ще ни спаси! Не ден, не два, а вече 53 години гледам как върви този народ. Живеем в трудни времена. Разделят се братя и сестри, делят се политици и патриарси. Бог е един! И България е една! Да се обединим и за добро да се спасим! Нужен е един Бог (по повод разкола в църквата), един владетел и единен български народ."

Пред депутата Николай Слатински през 1994 г. тя казва: "Ако не се сдобрите и не си подадете ръце, огън ще ви гори!". Това е по времето на премиера Любен Беров, когато Народното събрание е превърнато в говорилня, с кавги и безсмислени полемики.

Ванга вярваше, че ще се измъкнем от блатото, и предвиждаше добри години за България. Това ми разказа прокурорката Анна Караангова от Петрич. По нейните спомени Ванга е искала да се срещне с Жан Виденов, "за да му каже нещо много важно", но такава среща не се осъществява. "България ще преживее три големи трудности и после ще се радвате", са други нейни думи, които е запомнила г-жа Караангова. "Помнете ми думата! България ще се оправи след 2025 г. Чака я добро бъдеще", е казала пред Мариана Конова, нейна кръщелница, бизнесдама.

- По-скоро благоденствие или трудности е виждала пред страната? Давала ли е насоки как да ги преодолеем?

- Да, тя вижда трудности пред страната ни, която поема по нов път, още през 1989 г. Пред поета Любомир Левчев в началото на 1990 г. Ванга казва: "Лошо иде, Любчо, лошо ще стане. Парите сменят своето място! Сега ще дойдат едни сини, които са от червени по-червени, ама ще казват, че са сини. Ти само гледай какво ще стане."

По време на войната в Югославия тя уверява нашите политици, че войната няма да дойде в България, че конфликтът в Босна скоро ще утихне.

Но пък пред икономиста проф. Димитър Филипов веднъж тя споделя: "Пазете се, когато се заговори за Велика Албания. Тогава България ще има проблеми."

Ванга с бившия главен прокурор Иван Татарчев, а срещу тях е проф. Димитър Филипов, интервюиран от Жени Костадинова. СНИМКА: ЛИЧЕН АРХИВ НА ЖЕНИ КОСТАДИНОВА

В онези години Ванга все успокоява народа, че въпреки трудностите България ще се справи и ще се подобри животът на българите. През 1995 г. тя казва "Пазете хляба за хората! Глад иде!" Тогава настъпва зърнена криза, а през 1996 г. настъпва ЖанВиденовата гладна зима. Но Ванга никога не казва точно кога ще настъпи това лелеяно бъдеще.

- Произнасяла ли се е за политиката през 90-те? Какъв тип лидери е смятала, че са необходими?

- През 90-те години при нея често идват политици, депутати, министри - Ванга все им се кара да мислят за народа си, а не толкова за личната си изгода. "Няма сини, няма червени - всички са вапцани", "Сите сте търговци на мъртви овци", уж шеговито рисува тя картината на политическата действителност у нас. Ванга обича България и истински страда от това, че политиците си играят с надеждата на народа. Според нея народът трябва да избере умен и достоен президент - Желю Желев например не го е харесвала. На Петър Стоянов лично му предсказва, че ще спечели изборите: "Ти ке си! Но няма да помогнеш на България!". А когато заговарят за завръщането на Симеон Сакскобурготски у нас, и че той може да стане президент, Ванга нескрито се ядосва: "За какво ви е да се връща царят? За какво? Той щи си оправи имотите и ще си иде. На царя вече му бият камбаните!".

С Ванга често по политически и икономически теми е разговарял проф. Димитър Филипов. Той си води подробни записки от техните срещи и написа книгата "Леля Ванга - святост и мъдрост". Той разказва, че Ванга е вярвала в силата и авторитета на една личност, в силата на президентската институция. Затова е съветвала непрекъснато хората да внимават за кого гласуват. Пред Филипов тя казва: "България ще се оправи, ако турят начело един добър водач, който да е честен. А колко са сега честните? Има ли ги? Няма ги. И честен да си, ще те омърсят." И сякаш вижда в дълбочина случващото се навсякъде в онези години на преход и казва: "Всички се делят сега. Сега времето е такова - нямаше Македония, но сега има. Един ден ще я върнат на България. Един ден Албания няма да има. Чехословакия се раздели...".

А колкото до лидера, за който говори, че е така нужен на България, съм записала следните думи, предадени ми от проф. Филипов, казани от Ванга 1995 г.: "Ще дойде мъж със здрава ръка. Той сега само работи и мълчи. Но ще каже: Стига сме играли на демокрация. Време е вече да има ред."

- През 90-те някой обсъждал ли е с нея възможността някога да сме членове на ЕС и НАТО, има ли свидетелства по този въпрос?

- Аз не съм попадала на спомени и разговори с нея точно на тази тема.

- Има ли свидетелства какво е мислела за Балканите?

- Интересното е, че тя още през 50-те години на ХХ век говори, че

един ден Балканите ще се обединят.

Нешка Робева е също впечатлена от думите за трите "С" -та, които ще направят съюз: Сърбия, София и Скопие. Да сме внимателни в политиката с Турция и Гърция, настоява тя.

- Преди години разговарях със Стефка Велева, тя каза, че много пъти с Ванга са отваряли Библията на произволна страница, тя искала да четат. Веднъж на частта за апокалипсиса Стефка попитала какво предстои и Ванга казала, че нейните деца ще го видят - те са около 40-50-годишни. До днес не смея да го напиша. Има ли и други, които свидетелстват, че Ванга е виждала предстоящи катаклизми, обрати в климата...

- Ванга вижда картина на сериозен катаклизъм. От години наблюдавам за следните апокалиптични думи, предадени ми от Спаска Вангелова. За какво точно ги е изрекла, какво е провидяла и описала... Дай Боже да не е картина след ядрен взрив.

"Знаете ли какво ще дойде след няколко години? Без война война ще водим! Отвсякъде ще се бият, всичките народи ще са в един кюп. Хората ще намалеят, стока няма да има. Дърветата ще се унищожат, първо брястовете ще изчезнат. Овце, крави, кози - за ядене няма да стават. Вие си играете с всичко и не виждате каква мизерия и бедност иде. Хората ще ходят голи и боси, няма да има ни осветление, ни отопление".

А освен това Наташа и Стефка, дъщерите на нейната гледачка леля Витка, през 1997 г. ми споделиха, че Ванга е казала: "Вие не, но децата ви ще преживеят апокалипсиса"

Стефка почина преди две години. Наташа е още жива. А апокалипсисът сякаш чука на вратите ни. Може би утехата е в думите на пророчицата: "Светът няма да загине, но животът на земята силно ще се видоизмени".

И още: "Всичкото скрито злато ще излезе на повърхността на земята, но ще скрие водата". Ванга е много чувствителна и винаги се кара на политиците, когато става дума да се продава земя и вода на чужденци: "Не продавайте земята! Не продавайте водата! Не продавайте най-големите богатства на България! Пазете България, тя ви е татковина! Мислете за децата си!".