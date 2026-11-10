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Дете заплаши да се самоубие в Пловдив, вдигна на крак полиция и линейка

Никола Михайлов

Никола Михайлов

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Два екипа на полицията и линейка са пристигнали на мястото.
Два екипа на полицията и линейка са пристигнали на мястото. Снимка: Никола Михайлов

Два екипа униформени и линейка се отзовали светкавично на сигнала

Дете вдигна на крак органите на реда, след като заплаши да се самоубие в пловдивския кв. “Кючук Париж”, научи “24 часа”. 

Ситуацията се разигра привечер. На място бързо са пристигнали два екипа на полицията и линейка. “Все още не са приключили работа, не можем да кажем нищо”, обясниха от Спешна помощ.  

По информация на “24 часа” става въпрос за 13-годишно дете, което искало да скочи от терасата на блок в близост до затвора. Оказало се обаче, че по-скоро става въпрос за празна заплаха от страна на детето, което нямало намерение действително да я осъществи. Все пак е започнато разследване, което трябва да изясни проблемите, довели до действията му. 

Това е поредният подобен случай, при който органи на реда реагират на сигнал за непълнолетен, решен да сложи край на живота си в Пловдив в последния месец. На 24 октомври тийнейджърка на 15-16 г. скочи от втория етаж в район “Западен”.  От Спешна помощ тогава обясниха, че се е разминала без сериозни наранявания.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Два екипа на полицията и линейка са пристигнали на мястото.

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