Дете заплаши да се самоубие в Пловдив, вдигна на крак полиция и линейка

Два екипа униформени и линейка се отзовали светкавично на сигнала

Дете вдигна на крак органите на реда, след като заплаши да се самоубие в пловдивския кв. “Кючук Париж”, научи “24 часа”.

Ситуацията се разигра привечер. На място бързо са пристигнали два екипа на полицията и линейка. “Все още не са приключили работа, не можем да кажем нищо”, обясниха от Спешна помощ.

По информация на “24 часа” става въпрос за 13-годишно дете, което искало да скочи от терасата на блок в близост до затвора. Оказало се обаче, че по-скоро става въпрос за празна заплаха от страна на детето, което нямало намерение действително да я осъществи. Все пак е започнато разследване, което трябва да изясни проблемите, довели до действията му.

Това е поредният подобен случай, при който органи на реда реагират на сигнал за непълнолетен, решен да сложи край на живота си в Пловдив в последния месец. На 24 октомври тийнейджърка на 15-16 г. скочи от втория етаж в район “Западен”. От Спешна помощ тогава обясниха, че се е разминала без сериозни наранявания.