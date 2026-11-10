В новите ТЕЛК-ове ще пише: Какво може да работиш и обслужваш ли се сам

Заедно с диагнозата ще има и онлайн „Карта за медицинска оценка на функционалното състояние"

Медицинската експертиза ще се прави само по електронното досие. Това ще с два ефекта - спрат се фиктивните епикризи или изследвания, издадени със задна дата или от лекари в друг град без реална медицинска следа в системата, но и по-бързо ще се дават пенсии

Въвеждат задължителна проверка на физическата годност за шофьорска книжка

При личните асистенти се въвеждат строги критерии, медицински проверки и ограничение до 40 км. Отвързват парите им от минималната заплата- догодина един час ще е 5,24 евро

Дългоочакваната реформа на "Прогресивна България, която ще промени начина на издаване на ТЕЛК, отпускането на личната помощи и ще спре източването на 230 млн. евро от фалшиви решения, вече е внесена в Народното събрание. Новите текстове са в Закона за здравето и Закона за личната помощ.

Какви са промените в ТЕЛК

Медицинската експертиза на ТЕЛК/НЕЛК вече няма да определя само процент за заболяването, а ще прави и комплексна оценка, която включва и функционалния дефицит. Това означава, че ще се оценяват възможностите за придвижване, ориентация, комуникация, самообслужване, полагане на труд, нужда от чужда помощ и помощни средства. Оценката се нанася в електронна „Карта за медицинска оценка на функционалното състояние". Изрично се забранява външни социални, семейни или икономически обстоятелства да увеличават процента, а експертизата се ограничава строго до медицински обусловените дефицити.

В момента експертизата отчита само диагнозата на заболяването на база хартиените медицински документи и няма законов инструмент за оценка на ежедневните функционални ограничения. С новият текст ще се премахне субективността и разликата в оценките при сходни заболявания от различни комисии, както и за предоставяне на обективна информация към агенциите за социално подпомагане и хора с увреждания за реалните ежедневни нужди от асистенти и помощни средства.

Другата много важна промяна е, че медицинската експертиза ще се прави единствено на основата на медицинската информация и електронните документи, които са в електронния здравен запис на пациента в системата НЗИС. А направления и протоколи ще се издават само по електронен път.

В момента се допуска представяне на хартиени документи, епикризи и изследвания на ръка, което създава забавяния и възможност за представяне на документи с фалшив произход. Всъщност този текст има за цел именно това- да е спирачка за злоупотребите. "Задължителното изискване за електронни документи в НЗИС пресича възможността за представяне на фиктивни епикризи или изследвания, издадени задна дата или от лекари в друг град без реална медицинска следа в системата. Премахва и административната тежест за гражданите, защото не се налага болни хора или техни близки да събират, копират и пренасят хартиени папки от гише на гише", обясняват в мотивите си от "Прогресивна България". Освен това се осигурява и възможност за ефективен последващ контрол.Законопроектът задължава да се определят ясни правила и критерии за контрол и анализ на вече издадените ТЕЛК/НЕЛК решения. Тъй като данните са структурирани в НЗИС, контролните органи могат автоматизирано да засичат дали издаденото ТЕЛК решение съответства на реално регистрираното здравословно състояние в досието на пациента. Бързината на електронния обмен всъщност гарантира, че правата за инвалидна пенсия, асистентска подкрепа или помощни средства се отразяват бързо в НОИ, АСП и АХУ без месеци административно забавяне.

Много важна промяна е и въвеждането на задължителна проверка на физическата годност за шофьорска книжка. При вписване на ТЕЛК/НЕЛК решение в НЗИС за заболяване, изискващо оценка за годност за шофиране, вече ще се прави автоматизирана електронна справка в МВР за налична шофьорска книжка. Лицето се уведомява, че трябва в 30-дневен срок да премине преглед за физическа годност като водач. ТЕЛК решението няма да отнема автоматично книжката. Ако лицето не се яви в 30-дневния срок или е определено като негодно, НЗИС автоматично уведомява МВР за изземване на книжката. В момента хора с тежки увреждания (вкл. пълна слепота) формално запазват валидни шофьорски книжки с години, без МВР да научи. Така преди години имаше куриозен случай на двама братя с пълна слепота, които караха луксозни коли и явно ТЕЛК-ът им бе фалшив. Според вносителите така ще се гарантира безопасността на движението по пътищата, ще се елиминират случаите на шофьори с фиктивни или съществени увреждания зад волана и провеждане на индивидуална медицинска преценка спрямо приложимите критерии. Новата уредба се задейства винаги, когато в ТЕЛК/НЕЛК решението са вписани заболявания или състояния, които съгласно наредбата за медицинските изисквания към водачите (налагат преценка на годността. Такива може да са тежки зрителни увреждания и слепота; състояния с епилептични припадъци, внезапна загуба на съзнание или тежки разстройства на координацията; психични и когнитивни заболявания:** Тежки психични разстройства, деменция или състояния, които влияят пряко върху преценката и реакциите на пътя; тежки сърдечно-съдови заболявания; заболявания с висок риск от остри епизоди или внезапна отпадналост; тежки двигателни дефицити; загуба на крайници или увреждания, които изискват задължителна конструктивна адаптация на автомобила или пълна забрана за шофиране

Отпада изискването лицата да са придобили право на пенсия въз основа на натрупан осигурителен стаж и се въвежда единен критерий за всички граждани- да са навършили възрастта за пенсиониране по чл. 68, ал. 1 от КСО. По този начин ще се въведе равенство и премахване на дискриминацията между лица на една и съща възраст, независимо от това какъв осигурителен стаж са успели да натрупат през живота си.

Какви ще са промените в Закона за личната помощ

Въвежда се нов „договор за предоставяне на лична помощ". В момента близки на хора с увреждания, които работят по специални закони (напр. държавни служители, адвокати), досега нямаха право на втори трудов договор и не можеха да станат законни асистенти на роднините си. Пресича се обаче и фиктивното спазване на Кодекса на труда, като се премахва формалното отчитане на 8-часови трудови дежурства при непрекъсната семейна грижа.

Личните асистенти вече ще имат задължително социално осигуряване за инвалидност поради общо заболеваемост, старост и смърт. По свое изрично желание могат да избират да се осигуряват и за общо заболеваемост и майчинство. Вноските се внасят от общината-доставчик.

Въвеждат се нови изисквания за кандидатите за асистенти. Те не могат да са поставени под запрещение, да имат присъда за умишлено престъпление, иман наложени мерки за защита по Закона за защита от домашното насилие спрямо ползвателя. Освен това асистентите не трябва да са ползватели на лична помощ и да нямат договор за прехвърляне на имот срещу издръжка и гледане. Задължително ще се иска медицинско свидетелство за работа и удостоверение за психично здраве. Въвежда се изискуем настоящ адрес в същото населено място или на разстояние не повече от 40 км от ползвателя. Досега липсваха изрични законови ограничения за разстоянието между асистента и ползвателя, както и пречки при договори за гледане срещу имот или при извършено домашно насилие. Така ще се спира масовата практика да се зачисляват асистенти с адрес в друг град (на стотици километри), които прибират възнаграждение без никога да посещават ползвателя. Пресича се злоупотребата с имоти на възрастни хора, при която асистент хем взема имота на ползвателя срещу гледане, хем получава държавна заплата като личен асистент

От 1 януари 2027 г. до 31 декември 2027 г. часовата ставка се фиксира на 5,24 евро за отработен час. От 1 януари 2028 г. размерът на ставката ще се определя ежегодно със Закона за държавния бюджет. Досега тази ставка бе по коефициент 1,4 от минималната работна заплата.