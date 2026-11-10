Иван Христанов иска документи за реакцията на АПИ преди катастрофата на „Тракия“

Бившият земеделски министър Иван Христанов иска от институциите да предоставят информация за действията си в часовете преди тежките верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия", при които загинаха 11 души, а десетки бяха ранени. В публикация във Фейсбук той съобщава, че от „Единение" ще подадат заявления по Закона за достъп до обществена информация до министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие, както и до министър-председателя.

Сред въпросите, на които Христанов настоява да получи отговор, са какво са показвали електронните табла на магистралата, какви данни са отчели метеостанциите и какво е записано в дневника на Ситуационния център на АПИ. Той иска да бъдат предоставени и данни кога са постъпили сигналите за ограничена видимост на телефон 112 и какво е отчела толсистемата в участъка между пътните възли „Кабиле" и „Воденичане".

Според Христанов системите за наблюдение и предупреждение на пътната обстановка е трябвало да сигнализират за опасната мъгла и да предупредят шофьорите преди навлизането им в участъка. Той настоява и за независима техническа експертиза на цялата верига, както и за персонална отговорност на служителите и ръководителите на институциите.

От „Единение" заявяват, че при отказ или липса на отговор ще потърсят информацията по съдебен път и ще настояват за публичност на документите.

Ето какво гласи пълната публикация:

Пълен анализ на #Катастрофата на АМ „Тракия" – #хронология на ужасите: малко след 07:00 ч. при гъста мъгла с видимост под 100 метра край пътен възел „Зимница" настъпиха верижни катастрофи при км 289 в посока Бургас и км 294-298 в посока София. По данни на МВР са катастрофирали 86 превозни средства: 63 в посока Бургас и 23 в посока София. Към обяд съобщават за 11-12 загинали и 46-50 ранени, настанени в болниците в Сливен, Ямбол и Бургас. Активирани са BG-ALERT и операция „Спаси", но едва след удара. Мъглата се е вдигнала едва към 11:30 ч.

#ВАЖНО: по наши данни най-близкият знак с променливо съдържание (VMS) в посока Бургас е при км 275 (детелината за Сливен), цели 14 км ПРЕДИ мястото на удара, а в посока София: при км 320, т.е. 22 км преди него. Там се намира и най-близката пътна метеостанция на АПИ. Нито едно от тези съоръжения не е предупредило водачите, че след минути влизат в участък с близка до нулева видимост. Разполагаме и със сведения, че преди катастрофата на тел. 112 са подавани сигнали за ограничена видимост в участъка. В АПИ Ситуационният център НЕ Е ПРОМЕНИЛ съобщенията на знаците. Цената я платихме в човешки живот!!!

#СИСТЕМИТЕ:

>>>Знаци с променливо съдържание (VMS): електронни табла над платното, които могат за секунди да покажат „МЪГЛА – 60 км/ч". Управляват се дистанционно от АПИ. Смисълът им е един: да предупредят водача, преди да е влязъл в опасността.

>>>Пътни метеостанции: измерват видимост, влажност, температура и състояние на настилката. При падане на видимостта под праг следва автоматично предупреждение към центъра за управление.

>>>Ситуационен център на АПИ: денонощно звено, което събира данните от метеостанциите, камерите и тол-системата и управлява знаците. На 29 октомври 2026 г. АПИ тържествено представи нова система за следене на пътната обстановка „в реално време".

>>>Тол-система и контрол на средната скорост: тол-рамките „Кабиле" (км 281+063) и „Воденичане" (км 298+803) ограждат точно участъка на катастрофата. Системата знае във всеки момент колко коли са влезли в отсечката, колко са излезли и с каква средна скорост се движат. Рязък спад на средната скорост или коли, които „влизат, но не излизат", са аларма, че нещо се случва в реално време.

>>>ЕЕН 112 и BG-ALERT: гражданските сигнали за мъгла и инциденти постъпват на 112; системата BG-ALERT може да изпрати предупреждение до всеки телефон в района за секунди.

#КАК ТРЯБВАШЕ ДА СРАБОТЯТ СИСТЕМИ И ИНСТИТУЦИИ:

>>> 04:00–05:30 ч.

Метеостанцията при км 275 регистрира падане на видимостта под праговата стойност. Автоматична аларма в Ситуационния център. Дежурният е длъжен да я потвърди и да провери камерите в участъка.

>>> До 15 минути след алармата.

Дежурният активира на VMS при км 275 (посока Бургас) и км 320 (посока София) съобщение „ГЪСТА МЪГЛА - НАМАЛЕТЕ СКОРОСТТА ДО 60 км/ч", а на по-далечните табла – предупреждение за мъгла след „X" км. Паралелно уведомява ОДМВР Ямбол и Сливен и „Пътна полиция".

>>> 05:30–06:30 ч.

„Пътна полиция" изпраща патрули със включена светлинна сигнализация в началото на участъка – практика, официално обещана след „Струма" 2019. При видимост под 50 м се обсъжда временно извеждане на трафика при възлите „Кабиле" и „Зимница" и ограничаване на скоростта с жива сила.

>>> При първите сигнали на 112 за мъгла.

Операторът на 112 подава информацията по протокол към АПИ и МВР. Ситуационният център е длъжен да отрази сигнала в дневника и да провери дали предупрежденията светят. BG-ALERT за водачите в района се задейства незабавно.

>>> Непрекъснато:

Тол-данните – системата следи средната скорост между „Кабиле" и „Воденичане". Падне ли тя рязко под праг или започнат ли коли да „изчезват" между двете точки – автоматична ескалация: проверка по камери, незабавно спиране на трафика преди участъка, изпращане на екипи.

>>> 07:00 ч. – при първия удар:

Незабавно затваряне на двете платна при предходните възли чрез VMS, патрули и BG-ALERT, за да не влизат нови автомобили в мъглата към инцидента. Втората верижна катастрофа – в обратната посока, минути след първата, е доказателство, че това не е направено навреме.

Нито една от тези стъпки не изисква ново законодателство, нов бюджет или нова техника. Всичко е налично. Нужни са работещи съоръжения, буден дежурен и изпълнена процедура. Ако веригата метеостанция → ситуационен център → VMS → полиция бе сработила, водачите щяха да влязат в мъглата с 60 км/ч и разумна дистанция, а не със 120 км/ч на сляпо.

#ВЕРИЖНА КАТАСТРОФА „СТРУМА"

На 5 февруари 2019 г. в гъста мъгла между Сандански и Дамяница се блъснаха верижно над 20 автомобила. Имаше един загинал и 14 ранени. Тогава таблата на новооткритата „интелигентна магистрала" НЕ ПОКАЗВАХА предупреждение за мъгла, а електронното ограничение си стоеше на 140 км/ч с надпис „ПРИЯТЕН ПЪТ!". АПИ призна, че метеорологичните датчици не са свързани с контролен център, защото такъв... не съществува. Обещаха временен контролен център, електронни табла, маркировка и патрули при мъгла. Такива вече има. Но очевидно не работят.

#ПАРИТЕ СЛЕДВАТ КОРУПЦИЯТА, А НЕ ЖИВОТА

АПИ не е бедна институция. Тя е институция, в която парите системно отиват там, където има комисиона, а не там, където има риск за живота.

>>> 18,24 млрд. лв. ангажименти без осигурени пари. Одитът на Сметната палата установи, че АПИ е поела ангажименти за 18,24 млрд. лв. при разходен ресурс от 11,4 млрд. лв. - превишение от близо 60%. Вътрешният контрол по договорите е определен като „неефективен", а стратегическите документи за пътната инфраструктура за 2022-2026 г. изобщо не са изготвени.

>>> Поддръжка: +78% чрез анекси. 213 договора за поддържане с прогнозна стойност 7,17 млрд. лв. са раздути с допълнителни споразумения за още 5,61 млрд. лв. Точно „текущото поддържане", перото, от което се плащат и метеостанциите, и знаците, е превърнато в касичка: по договор за 18,7 млн. лв. е платено 395,6 млн. лв.

>>> Скандалът с мантинелите. Поръчка за близо 1 млрд. лв. за 5 години с единични цени, завишени с над 20% спрямо собствените прагове на АПИ от предходната година; ИПБ говори за цени със 110% над пределните. Министър Шишков обяви, че в три района в Южна България е платено с над 50% над договореното – незаконно; по данни на Демерджиев договорите са нараснали от 253 млн. на 415 млн. лв., а 4 фирми държат 99,6% от пазара.

>>> „Камерите на Таки". Поръчка на АПИ за 1200 камери за над 22 млн. лв., спечелена от консорциум, в който участва фирма, свързвана по разследване на BIRD.BG с Христофорос Аманатидис - Таки. Въпросът кой контролира данните къде пътува всеки българин остана без отговор.

>>> 2,5 млрд. лв. за ремонти без договори. По данни на ИПБ за три години АПИ е похарчила над 2,5 млрд. лв. за текущ ремонт при разходи от 184 млн. лв. през 2019-2020 г. – близо десетократен ръст без видимо подобрение. ДАНС проверява инхаус договор на „Автомагистрали" за над 200 млн. евро; по „Хемус" 78% от авансите (907,6 млн. лв.) стоят неусвоени.

#ЦЕНАТА???

През 2025 г. България е на първо място в ЕС по смъртност на пътя – 456 загинали, 71 на милион жители, при 19 350 за целия ЕС и 19 на милион в Швеция. През първото полугодие на 2026 г. жертвите растат с над 10%. Връзката не е абстрактна. Всеки лев, платен над реалната цена на мантинела, е лев, който липсва за метеостанция. Всяка поръчка, писана за „правилната" фирма, е поръчка, в която функционалността е последна грижа. Всяка от 11-те смени на ръководството на АПИ за шест години е гаранция, че никой не носи отговорност за това дали таблата светят в 5 сутринта. Корупцията по българските пътища се плаща в човешки животи: на „Струма" през 2019 г. и на „Тракия" днес.

От #ЕДИНЕНИЕ:

• Внасяме заявление по ЗДОИ до министрите на вътрешните работи и на регионалното развитие и до министър-председателя с над 20 въпроса; ОТ какво са показвали знаците, какво са отчели метеостанциите, ПРЕЗ какво е записано в дневника на Ситуационния център, ДО какво е видяла тол-системата между „Кабиле" и „Воденичане" и кога са постъпили сигналите на 112.

• При отказ или мълчание – съд и пълна публичност на всеки документ.

• Настояваме за независима техническа експертиза на цялата верига.

• Изискваме персонална отговорност – от дежурния до председателя на УС на АПИ и ресорните министри. Загиналите на „Тракия" не са жертви на мъглата. Тя беше измерена и заснета. Жертви са на държава, в която корупцията убива.