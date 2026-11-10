ЕК ни дава 10 млн. евро да спасяваме кораби в Черно море (Обзор)

Ще отговаряме за противодействието на хибридни и кибератаки в общия център по сигурност с Румъния, Брюксел инвестира 50 млн. в спешното му изграждане

10 млн. евро ще получи България за издирвателни и спасителни операции в Черно море. А 50 млн. евро се отпускат, за да изградим бързо общ център за морска сигурност с Румъния.

Това обяви шефката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен във Варна, където пристигна за извънредна среща с премиера Румен Радев. Тя е на обиколка за сигурността в Черно море след атаките срещу търговски кораби. Ден по-рано бе в Румъния, следващата ѝ спирка е Турция. Това е петата визита на председателката на ЕК у нас.

Ролята на България в бъдещия съвместен център за морска сигурност ще е противодействието на хибридни и кибератаки. Ще правим анализ на риска и гарантиране на екологичната сигурност в Черно море, обяви Радев. Целта е защита на корабоплаването и външната морска граница на ЕС чрез обединяване на експертиза, разузнаване и отбранителни способности. Председателката на комисия приветства усилията за включване и на Турция към него.

През последните месеци станахме свидетели на увеличение на нападенията, нахлуванията и заплахите срещу територията на България и ЕС. Днес получихме обстойна презентация във Военноморската академия за ситуацията.

Дронове покосяват търговските съдове, те горят, губим човешки животи, нарушава се корабоплаването и съществено се увеличават разходите за застраховки. Знаем, че целта на тези атаки е да се разпространява страх, но ние изграждаме устойчивост и

можете да разчитате на единен отговор,

обясни шефката на ЕК. Бе категорична, че трябва да се възстанови свободата на корабоплаване. Обеща да се засилят наблюденията, включително чрез сателитните изображения от програмата “Коперник”.

Предложението за мораториум върху атаките срещу цивилни кораби в Черно море, направено от България и Румъния, има подкрепата на ръководството на ЕК и на европейски лидери.

Тези атаки са абсолютно недопустими. Моряците не са страна във въоръжен конфликт и търговските кораби не бива да бъдат обект на атаки, заяви Радев. Премиерът ни определи нападенията като нарушение на морското и международното право и обясни, че за постигането на мир са необходими спиране на огъня и активна дипломация.

Атаките са пряк резултат от ескалацията на войната на Русия срещу Украйна в Черно море. Що се отнася до установяването на точния извършител с конкретни данни и факти, международните екипи в България все още работят усилено. Ние базираме нашите заключения и претенции към трета страна единствено на базата на доказани факти, а не на предварителни внушения, каза Радев на съвместния им брифинг, като така отново отказа да назове кой е източникът на нападенията.

Шефката на ЕК пък предупреди за продължаващите кампании за информационна манипулация, насочени срещу европейските държави.

Нашият отговор е ясен. Ние противодействаме. Затова по-рано тази година създадохме Европейския център за демократична устойчивост. Той обединява най-добрите експерти от целия ЕС и днес предложихме тясно

сътрудничество с българските власти за проследяване, откриване и разобличаване на тези кампании,

заяви тя. Приветства участието на България във всички европейски отбранителни проекти и припомни, че за страната ни са предвидени 3,2 млрд. евро преференциални заеми по европейския механизъм SAFE.

