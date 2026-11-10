Август и октомври са месеците с най-много катастрофи и ранени в Добричко през 2025 г.

През 2025 г. в област Добрич са регистрирани 138 тежки пътнотранспортни произшествия, при които са ранени 181 души, а 12 са загинали. Повече от половината катастрофи са станали в населени места, но извън тях жертвите са значително повече. Това показват данни на регионалната статистика.

Общо 76 от произшествията, или 55,1% от всички, са регистрирани в населените места. При тях са ранени 86 души, а един е загинал. Извън населените места са станали 62 катастрофи, при които са пострадали 95 души, а 11 са загубили живота си.

По общини най-много произшествия са регистрирани в община Добрич – 59, с 69 ранени. Следва община Добричка с 23 катастрофи, 40 ранени и двама загинали. Най-малко произшествия са отчетени в община Крушари – едно, при което е пострадал един човек.

Най-голям брой катастрофи с пострадали са настъпили през октомври – 19, следван от август със 17. Най-малко са били през февруари – 3, и март – 6.

Най-много ранени са отчетени през август – 32 души, и октомври – 23. Те представляват съответно 17,7% и 12,7% от всички пострадали в областта. Най-малко ранени е имало през февруари – трима.

Най-много загинали са регистрирани през юни, август и ноември – по трима души. През януари, февруари, април, май, юли, септември и декември няма загинали при катастрофи.

Разпределението по дни от седмицата показва, че най-много пътнотранспортни произшествия са станали в сряда – 28. В понеделник, събота и неделя е отчетен най-голям брой загинали – по трима души. Най-много ранени пък има в понеделник – 38.

Възрастовата структура на пострадалите показва, че най-голям е делът на хората между 25 и 64 години – 45,8%. Следват тези на възраст от 15 до 24 години с 29,3%, хората над 65 години с 19,9% и децата и младежите под 15 години с 5%.

От общо 181 ранени участници в движението най-много са водачите на моторни превозни средства – 48,6%. Пътниците са 34,3%, а пешеходците – 17,1%. При загиналите участници в движението 66,7% са водачи на МПС, а 33,3% – пътници.