Дете е в тежко състояние след бой между две фамилии в Тополчане

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Петима души са пострадали при сбиване между две ромски фамилии в сливенското село Тополчане. Сред ранените има две деца, като едното е в тежко състояние с черепно-мозъчна травма.

Детето е прието в болница и предстои да бъде оперирано. Останалите четирима пострадали са с фрактури, съобщава bTV.

По информация на кмета на Тополчане по време на конфликта един от участниците е преминал с автомобил през хората.

Към момента няма информация каква е причината за конфликта и как се е стигнало до сбиването.