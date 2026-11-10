Демерджиев: Гъста мъгла е свалила видимостта на „Тракия“ до 10 метра преди катастрофата

Катастрофата е провокирана от внезапно и рязко влошаване на метеорологичната обстановка – плътна приземна мъгла, която само за минути е ограничила видимостта до критичните 10 метра. Това е физическо явление, което неутрализира стандартните възможности за реакция на водачите. Това написа във Фейсбук вътрешният министър Иван Демерджиев след тежките верижни катастрофи на автомагистрала "Тракия" днес. Той изрази съболезнования към близките на загиналите и благодари на спасителните екипи.

Тежките верижни катастрофи станаха на автомагистрала „Тракия" в района на пътен възел „Зимница", област Ямбол. При инцидентите има загинали и десетки ранени, а движението по магистралата беше сериозно затруднено.

По данни на МВР в двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Катастрофите са станали при гъста мъгла и силно намалена видимост. По данни на министерството на здравеопазването загиналите са 11. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Общо 51 пострадали са настанени в лечебни заведения, като 13 от тях са тежко ранени.

Ето какво още написа Демерджиев:

В този момент на неописуема скръб за България, думите са слаби, за да изразят болката от загубата на човешки живота.

Поднасям своите най-дълбоки и искрени съболезнования на семействата и близките на загиналите при тежките инциденти на АМ „Тракия". В лицето на държавата днес вие имате не само съчувствие, но и непоколебима подкрепа. Споделям Вашата тишина и Вашата мъка.

Искам да изразя своята изключителна признателност и лична благодарност към служителите на МВР, Министерството на отбраната, лекарите от спешната помощ и всички доброволци, които се отзоваха.

Нашите екипи показаха професионализъм, в условия, които граничеха с невъзможното. Въпреки блокирания достъп, десетки ранени бяха изнесени на ръце от спасителите. Тези мъже и жени днес бяха последната преграда между живота и смъртта. Те се бориха със стане сили за живота на всеки един човек! Поклон пред тяхната отдаденост и себеотрицание!

Под ръководството на премиера Румен Радев бе постигната пълна мобилизация и координация на всички държавни структури. Реакцията беше синхронизирана и пълномащабна, защото в такива моменти всяка секунда е решителна.

Длъжен съм да внеса яснота относно обстоятелствата. Катастрофата е провокирана от внезапно и рязко влошаване на метеорологичната обстановка – плътна приземна мъгла, която само за минути е ограничила видимостта до критичните 10 метра. Това е физическо явление, което неутрализира стандартните възможности за реакция на водачите.

Но тук идва въпросът за системната вина. Недопустимо е, че за толкова години не бе изградена работеща система за ранно сигнализиране чрез таблата на ТОЛ системата. Нямаше изградена връзка за подаване на информация от ТОЛ камерите в реално време към пътните полицаи. Инфраструктурата, която трябваше да пази животи, беше превърната в паметник на безхаберието. Години наред средства, предназначени за сигурност и модернизация, бяха отклонявани в посоки, които нямат нищо общо с обществения интерес и присвоявани.

Днес мнозина се опитаха да политизират тази трагедия. Но тези, които в продължение на две десетилетия се гордееха с магистрално строителство, докато в действителност ни оставяха пътища с тесни ленти и компрометирано качество, днес нямат нито моралното, нито политическото право на критика. Републиканската пътна мрежа на България не е просто асфалт, тя е огледало на едно корупционно наследство. Тези, които чрез всяка открадната стотинка превърнаха пътищата ни в бойно поле, от което системно събираме жертви, рано или късно ще платят цената за сноите действия и ще се изправят пред Закона!

От месеци работим по ускореното внедряване на активна сигнализация и директна свързаност между ТОЛ системата и Пътна полиция. Работим и по поставяне на информационни табла на рамките на ТОЛ системата, които да предупреждават шофьорите за различни опасности на пътя. Сигурността на българските граждани не може да бъде заложник на безхаберието и кражбите на обществен ресурс

Още веднъж - прекланям глава пред паметта на жертвите. Моите мисли и молитви са с техните близки, а ние няма да спрем, докато не осигурим справедливост и законова възмездност за всеки, допринесъл за днешното състояние на пътищата!