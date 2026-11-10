Сигнали на 112 преди апокалипсиса, “слепи” станции на АПИ, липсващо BG-ALERT - грешки в системата погубиха 11 живота на пътя (ОБЗОР)

Мъгла, разсеяни шофьори, бърза скорост и хлъзгав асфалт са причините за най-смъртоносната верижна катастрофа в страната

В 7,02 часа сутринта и този 10-и ноември стана паметен с апокалиптичната катастрофа на магистрала “Тракия”, в която загинаха 11 българи, а 50 бяха ранени.

До късно вечерта във вторник нямаше имена на загиналите, които вероятно са бързали за работа в Бургас.

Можеха ли метеоролози, служители на Агенция “Пътна инфраструктура”, министерството на транспорта, полицията и още куп институции със сложни ситеми да спасят тези 11 живота при двете верижни катастрофи, в които пострадаха 63 коли, камиони, автобус на магистралата към морето?

От години в държавата на мъглите всеки, който управлява или е в опозиция, говори за нуждата от свързване на системи и реакция в реално време при опасности и кризи. Преди дни лансираха дори идея за нова мегаагенция за пътна безопасност.

Веднага след трагедията на “Тракия” в социалните мрежи се появиха снимки от толсистемата, които показват как гъста мъгла е покрила часове по-рано участъка, в който станаха двете верижни катастрофи,

Преди да започнат виковете за помощ от смазаните автомобили, са получени няколко обаждания на спешния телефон 112 от шофьори. Те докладвали за гъстата мъгла, научи “24 часа”. Въпреки това полицейски патрул не е изпратен веднага.

Сирените се чуват 5 минути след първия сигнал на 112 за вече станалите катастрофи

Още през 2017 г. АПИ обявява обществена поръчка за монтаж на 40 електронни табла на 20 места по магистралите, които да са променливи текстове, между които и предупреждения за лошо време. Договорът с изпълнителя обаче е сключен чак през 2021 г. - срещу малко над 7 млн. лева той е трябвало да проектира и изгради система от такива табла. Местата им обаче трябвало да се променят, проектът се оскъпил и пропаднал. Снимка от камера на тол управлението 40 минути преди катастрофите

В България действа и системата за ранно предупреждение BG-Alert, която може да се ползва не само за бедствия като наводнения и земетресения, но и за предупреждение на шофьорите по техните мобилни телефони.

17 служители на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ) са обучени да работят с тази система още преди година и половина. Оттогава

синоптиците са пуснали само 1 съобщение през BG-ALERT за очаквани силни валежи

на 10 май миналата година в областите Ямбол и Бургас. Има още 7 аналогични предупреждения за дъжд, но са изпратени по BG-ALERT от кметове и областни управители, а не от обучените метеоролози. Според уроците, които са им преподавани, синоптиците могат сами да напишат съобщенията и да изберат обхвата им, когато ги публикуват.

НИМХ има готовност да издава предупреждения в BG-Alert за интензивни валежи, ураганен вятър, високи и ниски температури, на този етап

не е предвидено издаване на предупреждение за мъгла, тъй като няма апаратура

за постоянно измерване на видимостта с голяма гъстота на станциите. Това обясни за “24 часа” доц. Илиан Господинов, генерален директор на НИМХ.

В прогнозите си всеки ден обаче институтът включва и мъгли, ако има такива - до степен жълт код, когато се предвиждат трайни мъгли на голяма част от територията.

Катастрофата е станала на прав участък на магистрала “Тракия”, между пътен възел Зимница и село Кабиле. Коли и камиони са изхвърчали от пътя в канавките и нивите до магистралата.

Съвсем близо е мястото, където на 24 юни тир скъса мантинелата, навлезе в насрещното и се удари челно в кола. Загинаха две деца от школата на ФК “Славия” и техният треньор.

Инцидентът от вторник също започва с тежкотоварен камион, който се движи в посока Бургас

Тежката машина препречва пътя на автобус, пълен с хора, който се движи в същата посока, описа ситуацията главният секретар на МВР Любомир Николов.

Рейсът успява да спре и да не се удари в камиона. Пътниците са невредими. В него обаче се удря друг тир, който е пълен с жито. Автомобилът зад тира с житото не успял да реагира и се блъснал. Заради гъстата мъгла и внезапната катастрофа в лентата към Бургас се нанизват един след друг тирове, автомобили, бусове - общо 63 превозни средства.

Според свидетели видимостта е била 70-80 метра, но след това рязко намалява до 10-15, което не оставя време за реакция. Всички 11 загинали са в тази посока на магистралата, посочиха от МВР.

Секунди по-късно верижна катастрофа става и в другата лента към София. Причината е, че както обикновено

шофьорите се заглеждат в това, което се е случило срещу тях, разсейват се

и също катастрофират един след друг. Феноменът е много често срещан по пътищата у нас.

“Всеки шофьор трябва да се съобразява с пътната обстановка.

Шофьори спасяват колегите си след инцидента.

Асфалтът е бил мокър, следвало е да се спази дистанция, да се ограничи скоростта според знаците”, посочи Любомир Николов.

Според него трябва да се мисли за подобряване на маркировката там, където често падат мъгли, както е в Европа, където боята е светлоотразителна и се виждат ограниченията и при мъгла.

Жители на Ямбол разказаха пред “24 часа”, че на пътен възел “Зимница” тече ремонт, за който също няма предупреждение. Само малки светофари спират колите в двете посоки, за да могат да се разминат. Образуват се огромни задръствания, особено сутрин и вечер.

След това шофьорите наваксват загубеното време по магистралата точно в посоката, в която е станала първата верижна катастрофа.

Според свидетели, които са оцелели при инцидента, колите масово са се движили с около 100 км/ ч, въпреки рязко намалената видимост.

Температурата по време на катастрофите е била от 0 до минус 1 градуса по Целзий и експерти допускат, че е

имало условия и за т.нар. черен лед, когато асфалтът става опасно хлъзгав

заради влагата.

“Видяхме много ударени коли пред нас, спряхме и отзад започнаха да ни удрят. Видимостта беше много затруднена. Опитахме да скочим от камиона, но следваха удар след удар. Накрая излязохме и побягнахме към нивата”, разказва шофьор на камион, който е оцелял след инцидента.

Два часа преди двете верижни катастрофи е имало информация от толкамерите, че районът е силно замъглен, обяви бившият шеф на Пътна полиция Богдан Милчев и показа снимки, че минути преди катастрофата е имало гъста мъгла.

“Въпреки това никой не е предприел необходимите действия. Твърденията на МВР, че мъглата е настъпила внезапно, не отговарят на истината. Това е подло оправдание, с което се опитват да прикрият липсата на превенция и навременни действия. Мъглата не е настъпила внезапно. Внезапно е настъпило бездействието на институциите”, твърди Милчев. И тировете са с големи поражения след верижната катастрофа.

Цялата емоция от апокалипсиса се събра в един пост на жена с името Анета Петрова:

“Голяма благодарност към хората, които присветваха и се опитваха да кажат на отсрещно движещите се за катастрофата. Бъдете живи и здрави! Благодарение на вас човекът, когото обичам, е жив и здрав”, написа тя във фейсбук.

При резките климатични промени и появяващите се все по-бързи коли

вече не е достатъчно да има гладък асфалт на даден път, за да е безопасен. Затова много държави инвестират в модерни системи за управление на трафика по магистралите.

Англия е сред първите, които правят това. Още през 2013 г. тя започва да използва технологии за активно управление на движението по най-натоварените си пътища.

Големи участъци от основните магистрали са снабдени с радарни сензори, електронни датчици и камери, които подават информация за евентуални опасности на пътя. Така в рамките на минути върху електронни табла на магистралата шофьорите получават съобщения къде пред тях има задръстване, катастрофа, хлъзгав участък или мъгла. Те научават също с каква скорост да карат и каква дистанция да спазват, за да избегнат сблъсък с автомобили пред тях или пък допълнително затруднение на пътуването.

След въвеждането на така наречените

“умни магистрали”, жертвите по пътищата на Англия са намалели

Въпреки това британските власти се отказаха от плановете си да снабдят всички основни пътища с подобни системи за управление, тъй като се оказва, че променливата скорост понякога плаши шофьорите и те не успяват да реагират бързо.

В България според бившия земеделски министър Иван Христанов нито една от системите не е сработила - 112, BG-ALERT и т.нар. пътни метеостанции на АПИ, които предават реални данни за времето в ситуационния център на агенцията, а дежурният е длъжен да ги потвърди и да провери камерите в участъка. Такава имало на 15 км преди мястото на инцидента. Тогава на електронните знаци е можело да се появи съобщение за мъгла и скоростта да се ограничи до 60 км/ч. Христанов твърди, че тази система автоматично уведомява и МВР.

След катастрофата от АПИ обявиха, че ще проверяват пътната настилка, но не и дали е можело да бъде предотвратен инцидентът.

Демерджиев: Ако камерите на толсистемите бяха свързани с полицията, до катастрофа можеше и да не се стигне

Ако камерите на толсистемата бяха свързани с полицията и имаше дигитални информационни табели по пътищата, тежката катастрофа можеше да бъде избегната. Това обяви вътрешният министър Иван Демерджиев, който заедно с премиера Румен Радев и колегите си Катя Ивкова и Димитър Стоянов отидоха на мястото на трагедията.

По думите на вътрешния министър е трябвало да се случи назад във времето, за да има превенция, а не реакция. И двата проблема били установени при работата по стратегията за пътна безопасност.

“Всяка рамка на толсистемата ще бъде оборудвана с информационен екран. Той е дигитален и съобщенията на него могат да се сменят лесно. Шофьорите ще получават своевременни предупреждения за опасни условия. Данните трябва да достигат едновременно и до Пътна полиция, за да могат служителите да реагират превантивно”, обясни Демерджиев. Реформата трябвало да приключи най-късно до края на 2027 г.

“Средства за пътна безопасност има, големият въпрос е

защо съоръженията не са били изградени досега

На този въпрос не дължа аз отговор”, каза министърът.

Премиерът Румен Радев обяви, че ще бъдат осигурени финансови компенсации на семействата, засегнати от трагедията.

“Парите никога не могат да върнат човешкия живот”, добави Радев. И припомни, че правителството работи по създаването на единен национален информационен център, който ще обединява в реално време данните на всички институции, отговорни за пътната безопасност. Предвижда се изграждането му да приключи през 2027 г.

Радев критикува начина, по който през годините са били изразходвани средствата за пътно строителство. Посочи, че били допускани злоупотреби, и напомни разследването за източването на средства от строежа на АМ “Хемус”.

Премиерът критикува практиките при строителството и ремонтите през предишните години, отговаряйки на въпрос кой трябва да понесе отговорност за катастрофата.

Позова се и на одитен доклад на Сметната палата, където се съдържали данни за нарушения и неправомерно разходване на публични средства.

Според Радев проблемите в пътната инфраструктура са натрупвани с години

и не могат да бъдат решени с отделни мерки след всяка тежка катастрофа.

“Това са системни проблеми. Те не се решават с откъслечна единична мярка след всяка катастрофа. Ние търсим системното решение”, заяви той.



Проф. Асен Балтов, шеф на ортопедията в "Сърце и мозък" - Бургас: Беше истинско меле - не съм виждал подобна гледка, а мъглата много гъста и продължителна

"Не съм виждал такова меле - гъста мъгла, коли една в друга, хора пищят за помощ! Аз лично не си спомням в моята кариера да съм имал такъв случай", заяви за "24 часа" проф. Асен Балтов, шеф на Клиниката по ортопедия в болница "Сърце и мозък" - Бургас.

Той пристигна на мястото на верижната катастрофа с колеги и 4 линейки, за да помогнат на ранените.

"Мъглата буквално се вдигна малко преди да тръгнем обратно към болницата", допълни проф. Балтов. Двама от тежко пострадалите при инцидента са били транспортирани с линейки от болницата в Ямбол по молба на местните медици. Единият е с многобройни счупвания и тежки физически травми. Другият пациент е румънец, чието състояние се влошило.

Сред сериозно пострадалите е млад лекар, инфекционист от екипа на детската болница "Света Анастасия" в Бургас. Той е пътувал към работното си място, когато станала верижната катастрофа. Транспортиран е в МБАЛ "Сърце и мозък" в Бургас, където му е направена операция.

Междувременно негови колеги се включват в кампанията за кръводаряване за пострадалия и за всички нуждаещи се.

От УМБАЛ - Бургас, която обяви извънредната кампания по кръводаряване, уточниха, че всеки, който иска да се включи, ще може да го направи в Отделението по трансфузионна хематология.

Кръводаряването ще помогне за осигуряване на необходимите количества кръв и кръвни съставки за лечението на пострадалите, както и за поддържане на резервите за други спешни случаи. Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 г., с тегло над 50 кг, но след преценка на медицински специалист. Желателно е дарителите да бъдат отпочинали, да са закусили и задължително да носят документ за самоличност, припомнят от лечебното заведение.

Очевидец на верижните катастрофи: Все едно гледах филм на ужасите - апокалипсис: ранените крещяха заклещени, наоколо купчина автомобили един върху друг

"Това, което видях тази сутрин на магистрала "Тракия", беше истински апокалипсис. Толкова мъка наведнъж, такова страдание, че ми се скъса сърцето. Ужасен кошмар! В двете платна всичко беше купчина от автомобили - смачкани до неузнаваемост, един върху друг, кола под товарен камион. Нереална картина, смазани и заклещени хора, викове, студ, мъгла."

Това разказа адвокат Любомира Минкова от Бургас, която тази сутрин попадна в голямата верижна катастрофа на магистрала "Тракия", докато пътува за дело в София.

Казва, че мъглата не е била чак толкова гъста, но видимостта била по-малко от 100 метра. Първо е видяла кола в аварийната лента, а след това мъж със сигнална жилетка и хора, слезли от автобус, които махат на колите на спрат.

"Спряхме в средното платно. След нас още няколко коли спряха, а после видях, че зад тях има ударили се автомобили. Стотици коли в двете платна. Нямам обяснение как е станало това едновременно в двете посоки, защото мантинелите по средата не бяха увредени. После чухме от хора на място, че напред се е обърнала цистерна и оттам е тръгнала катастрофата, но дали е така, не знам. Имаше много горящи автомобили", разказа пред наш репортер адвокат Минкова.

Под един от тировете тя е видяла врязал се автомобил, от който се чували ужасяващи викове за помощ, но за съжаление, никой не е успял да извади хората.

В канавката видяла жълт миниван, около който е имало няколко млади момчета. Отишла на място, за да помогне. Шофьорът бил заклещен и било по-добре да не го вадят. В канавката обаче лежало младо момче с окървавена глава, буквално горната му част липсвала. Разбрала от приятелите му, че се казва Бранко. Споделили , че са тръгнали на работа. Опитала да попие кръвта от зейналата рана, а другите момчета от вана завили Бранко с якетата си.

"Само му казах: "Бранко, ти си силно момче, ще се оправиш, само дишай, миличък, и не си пипай главата."

Получаваше конвулсии. Друго момче беше със счупен крак. Всички крещяха. На момче от групичката, сигурно беше на 15 г., главата му беше в засъхнала кръв, вероятно дори не е усетил как е ранен", допълва разказа си за шокиращата гледка юристката. Надява се момчетата да са транспортирани успешно до болница и да се оправят.

Адвокат Минкова е юрист с 25-годишен стаж. Била е 6 г. следовател, след това прокурор и е присъствала на десетки катастрофи, но никога не е страдала така силно и за първи път се сблъсква с подобна трагедия.

65-годишна жена от катастрофата: Чупехме прозорците, за да не изгорим в автобуса, хора падаха един върху друг

65-годишната Мая Гюнова е сред пътниците в автобуса, ударил се в товарен камион при верижната катастрофа на "Тракия". Жената пътувала към Несебър заедно с още около 30 души, когато настанал истински кошмар. Тя разказва за сблъсъка, паниката и опитите на пътниците да се измъкнат от автобуса, преди да се запали. Мая си спомня ясно момента на сблъсъка и последвалия хаос.

"При самия сблъсък се ударих в предната седалка и си натъртих гърдите, после върху мен нападаха хора. Автобусът ни се удари в камион", разказва пострадалата. "Гледахме бързо да излезем от автобуса, за да не се запали. Някои хора чупеха и прозорците, за да излезем", разказва Мая.

Въпреки преживения шок тя успяла да разкаже за случилото се и за действията на спасителните екипи. По думите линейката пристигнала за по-малко от час, а медицинските специалисти обърнали внимание на пострадалите.

"Дойдоха, обърнаха ни внимание. Дори и да има спукано или счупено - то нито се шинира, нито нещо може да се направи", разказва още жената.

Други свидетели разказват за преживения ужас - верижните удари описа мъж, шофирал автомобил, който заедно със спътника си за секунди е успял да излезе от превозното средство, преди още автомобили да се ударят в тях.

"Просто имаше гъста мъгла, видях спрени коли. Аз спрях и в момента, в който спрях, червеният камион ни наниза отзад, ударихме мантинелата", разказа той.