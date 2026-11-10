Нанков за катастрофите на "Тракия": Пътят е бил като пързалка - защо не е бил обработен?

Заради преовлажняването и ниските температури, пътят е бил като пързалка - защо не е бил обработен? Защо? Този въпрос задава във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков след тежките верижни катастрофи в района на пътен възел „Зимница", област Ямбол, на автомагистрала "Тракия" днес.

По данни на МВР в двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Катастрофите са станали при гъста мъгла и силно намалена видимост. По данни на министерството на здравеопазването загиналите са 11. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Общо 51 пострадали са настанени в лечебни заведения, като 13 от тях са тежко ранени.

Нанков изрази съболезнования на близките на загиналите при тежката катастрофа. Той отправи критики и за липсата на зимна поддръжка, предупредителни патрули и светещи сигнални устройства. Нанков повдигна и въпроса за прекратената процедура за изграждане на информационни табла по магистралите, като прехвърли отговорността за това върху настоящото управление.

Ето какво написа той:

В този трагичен ден от ГЕРБ не мислехме да коментираме казаното от премиера и министрите. Но те вместо с информация, заляха ефира с лъжи.

Абсолютно невярно е, че системите на АПИ и на МВР не си "говорят". Нещо повече - информацията е в реално време и се е знаело, че има тежка мъгла.

НИМХ са предупредили за мъглата.

По данни от НПО-та се е знаело, че участъкът е рисков заради влошената метеорологична обстановка. Видно и от записите на ТОЛ камерите. За съжаление не са си мръднали пръста.

Заради преовлажняването и ниските температури, пътят е бил като пързалка - защо не е бил обработен? Защо?

Нещо повече - към днешна дата дори още няма издадена заповед за зимно поддържане. Това никога не е било!

Да не говорим, че дори не е сложена поне една патрулка, която да предупреждава шофьорите. Нито "Автомагистрали" са сложили светещи бализи.

Безхаберието на властта не спира дотук.

Още повече, че Шишков през август издава заповед за забрана на текущите ремонти и поддържането на пътищата без негово изрично указание. Включително забрана за полагане на нова маркировка.

А следва най-мерзкото и лицемерно... Толкова се оплитат в лъжите си хората на Радев, че хвърлят вината върху липсваши информационни табла, а дори не са проверили защо ги няма.

Договорът за информационните табла беше подписан през 2020 г. при кабинета "Борисов 3". Но за съжаление и те паднаха жертва на "вдигнатия юмрук на Радев", който изчегърта и тях. Така през 2022 г. договорът е прекратен и не беше започната нова процедура.

Кабинетите на Радев нехаят, но през 2025 г. кабинетът "Желязков" пуска нова процедура. Нооооо - след решение на УС на АПИ от 2 октомври т.г. кабинетът "Радев" я прекратява!!! С какви очи сега премиерът обвинява "предишните"?! Това е толкова долнопробно, че е дори отвъд циничното! Днес видяхме, че управляват хора, които дори подобна трагедия не може да спре да пръскат омраза.

Бог да прости трагично загиналите! Съболезнования на близките им!