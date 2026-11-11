Ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на „Тракия”

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Министерският съвет прие 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите от мелето на АМ "Тракия" във вторник.

Правителството изказва съболезнования на близките на загиналите. В тяхна памет националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина.

Две тежки верижни катастрофи станаха вчера сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.