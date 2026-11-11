ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бесънт се премества във военна база след ирански з...

Времето София  / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Ден на национален траур в памет на жертвите на верижните катастрофи на „Тракия”

Волен Стефанов

Редактор: Волен Стефанов

2728
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен
Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Министерският съвет прие 11 ноември за Ден на национален траур в памет на жертвите от мелето на АМ "Тракия" във вторник. 

Правителството изказва съболезнования на близките на загиналите. В тяхна памет националните флагове на държавните институции ще бъдат свалени наполовина.

Две тежки верижни катастрофи станаха вчера сутринта при гъста мъгла на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница", близо до Ямбол. Загинаха 11 души, близо 50 са ранени, а общо 86 превозни средства са участвали в инцидентите.

Тежката катастрофа на магистрала "Тракия" СНИМКА: Стефан Радев, кмет на Сливен

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Втората пенсия се променя, какво да изберем до 30 ноември