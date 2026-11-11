Румънец е в най-тежко състояние след катастрофата на АМ „Тракия“

Лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при двете верижни катастрофи на АМ „Тракия" във вторник. При двата инцидента се удариха общо 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а около 50 са ранени.

15 от пострадалите са потърсили помощ в болница „Свети Пантелеймон" в Ямбол. Трима от преминалите през Спешно приемно отделение са отказали хоспитализация. Осем и в момента са в болницата.

„Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно", каза пред NOVA заместник-директорът доктор Валентин Вълчев.

Пациентите в Травматологията ще претърпят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на пациентите в хирургията и в реанимацията ще бъде оценено днес отново. Ще бъдат проведени вероятно контролни образни изследвания и повторни консултации.

Д-р Вълчев обясни, че във вторник в 7:50 ч. е получена информация от Спешна въздушна помощ за инцидента. „Отменихме всички планови операции. И всички екипи на Травматологията, Хирургията и Реанимацията бяха насочени към екипите на Спешно отделение", каза д-р Вълчев.

Трима от по-тежко пострадалите пациенти са били транспортирани към Сливенската болница, други трима - към Бургас.

„Единият пациент е насочен към неврохирургичното отделение в Сливен, тъй като ние нямаме такава структура. За колегата инфекционист ми се обадиха колеги от Бургас и настояваха той да бъде транспортиран при тях. А вторият пациент, когото професор Балтов транспортира, беше в тежко състояние с гръдна травма и обсъдихме с него и с нашите колеги от Реанимацията вероятната необходимост от гръдни операции и постъпване в клиника по гръдна хирургия, и буквално на място в реанимация решихме да бъде транспортиран", каза д-р Вълчев.

В болница „Сърце и мозък" в Бургас са настанени шестима от пострадалите. Двама остават в тежко състояние. Един от тях е 37-годишният инфекционист, който е служител на болница „Света Анастасия". Той е без опасност за живота.

В значително по-тежко състояние е другият пациент – румънският гражданин, който към този момент е на командно дишане.

Останалите четирима са в добро състояние.