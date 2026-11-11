Задържан е шофьорът на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на АМ „Тракия“

Автомобилите са падали в пелерина

15 екипа с общо 61 служители на пожарната са участвали в спасителните дейности

Задържан е шофьорът на камиона, предизвикал едната верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия". Това съобщи директорът на Областната дирекция на МВР – Ямбол ст. комисар Добрин Димитров. Румънският водач ще бъде разпитан в хода на досъдебното производство, което се води, поясни Димитров.

"По първоначални данни, след 70–80 м видимостта е била намалена заради мъглата. Автомобилите са падали в пелерина. Този камион вероятно е карал много бавно или е навлизал от страничната лента, но за тези обстоятелства ще бъдат назначени допълнителни експертизи от Националната следствена служба. Шофьорът е разпитан и задържан. Днес също ще бъдат проведени разпити", посочи ст. комисар Добрин Димитров, директор на ОДМВР - Ямбол.

"Информацията, която получихме, беше малко след 7:00 ч. Всички екипи, с които разполагахме, бяха изпратени на място. Отзоваха се много бързо, но се оказа, че мащабите на катастрофата са много сериозни. По най-бързия начин успяхме да огледаме всички автомобили. Започнахме да извеждаме хората, които се нуждаеха от спешна помощ. Тези, които имаха възможност да се придвижват сами, бяха отведени встрани от мястото на катастрофата. Създадохме организация, като отцепихме част от мантинелите от двете страни. Всички автомобили, които не бяха потърпевши, трябваше да бъдат изведени, за да имат линейките достъп до пострадалите. По най-бързия начин беше създадена организация, за да не се допуснат нови ПТП-та, след което изведохме всички пострадали до линейките", допълни той,

На брифинга бе и областният управител на Ямбол Георги Чалъков.

"Нямаме информация за получено съобщение на телефон 112 за мъгла малко преди катастрофата", каза областният управител на Ямбол Георги Чалъков на брифинг на пътния възел „Кабиле" при 281-ви км на автомагистрала „Тракия".

Организацията по изтеглянето на общо 87 автомобили снощи премина на ниво, каза Чалъков.

С Агенция „Пътна инфраструктура" сме в постоянна връзка. Предложенията за обезопасяване на магистралата ще дойдат от тях и ще бъдат изпълнени, ние ще съдействаме с каквото можем в рамките на нашите компетенции, посочи областният управител.

По повод появили се снимки от тол камерите за наличието на мъгла, той коментира, че от тях изобщо не се вижда дали мъглата е много гъста. Това, което аз видях, е, че има видимост поне 70-80 метра. Дали е можело да се реагира по по-добър начин, дали е можело да се предприемат и други действия, мисля, че всичко беше в добра координация, в спешен порядък, каза Чалъков.

Той припомни, че са били привлечени екипи от трите области – Ямбол, Сливен и Бургас. Всички реагираха своевременно и в рамките на час – час и половина всички пострадали бяха евакуирани и настанени в болнични заведения, добави той.

Разследването е поето от Националната следствена служба и оттам ще преценят дали има нужда от повторен оглед на местопроизшествието, коментира още областният управител.

15 екипа с общо 61 служители на пожарната са участвали в спасителните дейности след тежката катастрофа на АМ „Тракия", заяви директорът на РДПБЗН - Ямбол комисар Иван Динев.

"Вчера около 7:10 ч. беше получен сигнал за тежко ПТП. Бяха изпратени екипи, но впоследствие се разбра, че инцидентът е доста по-тежък. Бяха извикани колеги от Бургас и Сливен, а впоследствие – от Стара Загора и Пловдив. На терен работеха 15 екипа с общо 61 служители. Трудностите, с които се сблъскахме, бяха свързани с голямото задръстване, образувало се от катастрофиралите автомобили. Наложи се колегите, след като обходиха целия терен, да започнат да изнасят пострадалите на ръце, тъй като екипите на Спешна помощ не можеха да достигнат до самите пострадали", коментира комисар Иван Динев - директор на РДПБЗН - Ямбол.