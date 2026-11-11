Общо 26 от пострадалите на "Тракия" остава в болниците в Ямбол и Сливен

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В многопрофилната болница „Д-р Иван Селимински" в Сливен остават за лечение 18 души от пострадалите при вчерашните катастрофи на магистрала „Тракия" край Ямбол, осем от ранените при верижните сблъсъци са в ямболската „Св. Пантелеймон", съобщиха за БТА от двете лечебни заведения.

Вчера прегледахме 23-ма пациенти, остават 18 на лечение. От тях четирима са в реанимация, като единият е в тежко състояние, каза изпълнителният директор на сливенската болница д-р Васислав Петров.

В болницата в Ямбол остават все още осем от пострадалите, като всички са в стабилно състояние, обяви заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев.

Общият брой на загиналите при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край пътен възел „Зимница" е 11, уточниха вчера от пресцентъра Министерството на здравеопазването. На мястото на инцидента са загинали 10 души.

Автомагистрала „Тракия" вече е отворена и в двете посоки, съобщи за БТА областният управител на Ямбол Георги Чалъков. „Може вече да се пътува по магистралата, но шофьорите да бъдат внимателни, защото отново има в тези участъци намалена видимост. Трябва да карат с повишено внимание при влошени метеорологични условия", призова областният управител на Ямбол.

Министерският съвет обяви днешния 11 ноември за ден на национален траур в памет на загиналите при катастрофите на автомагистрала „Тракия".