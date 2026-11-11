Българският антарктически кораб свали наполовина флага в памет на жертвите от катастрофите на „Тракия“

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Научноизследователският кораб „Св. св. Кирил и Методий" (НИК 421) свали наполовина военноморския си флаг в памет на загиналите при двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия". Екипажът почете жертвите с минута мълчание.

Командирът на кораба кап. II ранг Радко Муевски се обърна към екипажа и призова моряците винаги да шофират внимателно и да съобразяват скоростта си с пътната обстановка, пише БТА.

На 11 ноември в България е обявен ден на национален траур заради трагедията на АМ „Тракия". При двете катастрофи в района на пътен възел „Зимница" в област Ямбол загинаха 11 души, а 51 бяха ранени.

В момента НИК 421 се намира в турския град Анталия, където участва в Конференцията на ООН за изменението на климата (COP31). Вчера на борда му се проведе научен панел, посветен на международното сътрудничество и изследванията в Антарктика.

Корабът отплава от Варна на 4 ноември за петата си експедиция до Антарктида, която е част от 35-ата българска антарктическа експедиция. Мисията му е да подпомогне логистичното осигуряване на българската полярна база „Св. Климент Охридски" на остров Ливингстън и научноизследователската дейност там.

На борда на НИК 421 има и национален пресклуб на БТА, открит през 2022 г. В петата експедиция участват репортерът Симона-Алекс Михалева и фоторепортерът Милена Стойкова.