Тир с румънска регистрация в началото на верижната катастрофа на АМ „Тракия“

Прокуратурата в Ямбол вече започна разследване за тежките верижни катастрофи на АМ "Тракия". Първите разпити са направени на мястото на инцидента във вторник, като са разпитани 44 свидетели. Предстоят и допълнителни разпити. Това съобщи по Нова тв oкръжният прокурор на Ямбол Дойчин Дойчев.

"Опитахме се максимално точно да разпитаме хората в тази стресова ситуация, защото понякога първите впечатления са най-точни, но трябва да отчетем, че може би понякога са и неадекватни. Затова ще има допълнителни разпити", заяви той.

По първоначални данни най-отпред в колоната е бил тир с румънска регистрация, който по свидетелски показания е намалил скоростта, с която се е движел. От разследването уточняват, че тепърва ще се установява дали и с колко водачът е намалил скоростта, както и дали е спрял. Задържаният румънски шофьор по първоначални данни казва, че е намалил заради мъглата, но днес предстои той да бъде разпитан подробно с преводач. Тепърва предстои да бъде уточнено и дали е имало ситуация на препречване."След румънския тир се движи автомобил, който се опитва да избегне удара и успява. Движещият се след това автобус с пътници не успява. След това имаме друг тир, който превозва зърно и така се получава верижната реакция", обясни Дойчев.

Окръжният прокурор на Ямбол заяви, че няма загинали пътници в автобуса. Жертвите са вследствие на последвалата верижна реакция, при която не са имали възможност да реагират навреме.

Според свидетелите в един момент мъглата е станала изключително гъста, което е провокирало и намаляване на скоростта. "Може би впоследствие автомобилите, които са се движили, не са отчели това обстоятелство и поради скоростта, с която са се движили, е последвала тази верижна реакция", заяви Дойчев. По думите му има свидетелски показания, че някои от автомобилите са се движили с висока скорост, несъобразена с пътната обстановка.

"За обвинения все още е рано да говорим, тъй като тепърва предстоят процесуално-следствени действия, повторни разпити на свидетели и назначаване на експертизи", добави oкръжният прокурор.