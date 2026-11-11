Другата седмица депутатите ще изслушват министри заради катастрофите на "Тракия"

Депутатите отказаха да привикат енергийния министър и КЕВР заради проблемите със столичната "Топлофикация"

Най-рано за другата седмица остана изслушването на министри в парламента по въпроси, свързани с тежката катастрофа на магистрала "Тракия". От 'Възраждане" имаха идея днес в Народното събрание да дойдат министър Иван Шишков и Александър Тодоров от АПИ. Предложението не мина - от наличните представители на "Прогресивна България" 122 се въздържаха, а 4 бяха против. Всички депутати от опозицията в залата събраха 74 гласа "за" като "Демократична България" не гласува.

Съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов обясни, че всички искат да научат истината. "Днес не е ден за това, днес е ден за траур. Трябва да бъде събрана цялата информация и това да стане другата седмица, с подписите на всички групи", настоя той.

Във вторник 11 души загубиха живота си при две верижни катастрофи, в които пострадаха 63 коли, камиони и автобус. Днес е ден за национален траур, а държавните институции са със свалени знамена.

Председателят на парламента Михаела Доцова заяви, че темата е обсъдена на председателски съвет тази сутрин и са отчетени вече споменатите доводи. "Трябва да бъдем смирени в деня на траур, всички искат да разберат истината", каза тя. Доцова отбеляза, че ден след тежката верижна катастрофа може би още няма достатъчно данни и още няколко дни за събиране на доказателства ще доведе до по-обективна и пълна "картинка" за изслушване на следващ етап.

С минута мълчание започна работата на депутатите в сряда - заради загиналите при вчерашната тежка катастрофа на магистрала "Тракия". Съпричастни сме към семействата и близките на загиналите и близките се молим за здравето на пострадалите, каза Доцова, изказвайки съболезнования към близките на хората, които загубиха живота си при пътния инцидент.

"Възраждане" неуспешно опитаха да предизвикат изслушване на енергийния министър Ива Петрова и шефа на КЕВР Пламен Младеновски - заради проблемите със столичната "Топлофикация". Петър Петров напомни за липсващите топла вода и парно заради продължителни аварии и ремонти. Парламентът трябва да разбере какво се случва с това дружество, настоя депутатът. Само 77 бяха "за", а 33 депутати се въздържаха и така изслушването не бе включено в дневния ред.

Доцова вкара и допълнителна точка в седмичната промяната - промените в Закона за данък върху добавената стойност.