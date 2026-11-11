Лекарите продължават да се борят за живота на пострадалите при верижните катастрофи на АМ „Тракия" във вторник. 4-ма остават в реанимацията в болницата в Сливен с опасност за живота, 2-ма в болницата в Бургас са в тежко състояние, съобщи Нова тв.

При двата инцидента се удариха 86 превозни средства, 11 души загубиха живота си, а около 50 са ранени.

Общо 23 души са преминали през спешното отделение на лечебното заведение след катастрофата, съобщи изпълнителният директор на болницата д-р Васислав Петров. Един от пациентите е със съчетана травма - глава, гърди, корем. „Има над 10 счупени ребра, опериран е коремът, отстранена е слезката, зашит е черният дроб, който също е бил с фисура, но той остава в тежко състояние. Другите болни са стабилни. Днес продължаваме с операциите на пациентите, които са в останалите отделения.", каза д-р Петров. От лечебното заведение отправят апел към гражданите за доброволно кръводаряване. Въпреки че към момента кръвната банка разполага с наличности, нуждите остават високи за поддържане на необходимия резерв. Всички желаещи да помогнат могат да дарят кръв в Диагностично-консултативния център 2 в Сливен, както и в останалите кръвни центрове в страната. „77 човека дадоха кръв, за което искам да благодаря на моите съграждани, че са така съпричастни. Днес продължаваме, има предварително записани в отделението по трансфузионна хематология", каза д-р Петров.

15 от пострадалите са потърсили помощ в болница „Свети Пантелеймон" в Ямбол. Трима от преминалите през спешното отделение са отказали хоспитализация. Осем и в момента са в болницата. „Състоянието към тази сутрин на всички пострадали е стабилно", каза пред NOVA заместник-директорът доктор Валентин Вълчев. Пациентите в травматологията ще претърпят различни по вид и обем оперативни интервенции. Състоянието на пациентите в хирургията и в реанимацията ще бъде оценено днес отново. Ще бъдат проведени контролни образни изследвания и повторни консултации.

Трима от по-тежко пострадалите пациенти са били транспортирани към Сливенската болница, други трима - към Бургас.

„Единият пациент е насочен към неврохирургичното отделение в Сливен, тъй като ние нямаме такава структура. За колегата инфекционист ми се обадиха от Бургас и настояваха той да бъде транспортиран при тях. А вторият пациент, когото професор Асен Балтов транспортира, беше в тежко състояние с гръдна травма и обсъдихме с него и с нашите колеги от реанимацията вероятната необходимост от гръдни операции и постъпване в клиника по гръдна хирургия и решихме да бъде транспортиран", каза д-р Вълчев.

В болница „Сърце и мозък" в Бургас са настанени шестима от пострадалите. Двама остават в тежко състояние. Един от тях е 37-годишният инфекционист от болница „Света Анастасия". Той е без опасност за живота, но е претърпял 3 операции. В значително по-тежко състояние е другият пациент – румънският гражданин, който към този момент е на командно дишане. Останалите четирима са в добро състояние.