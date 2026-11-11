Оставиха инфлуенсъра Стоян Колев в пазарджишкия арест, имал биполярно разстройство

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Районният съд в Пазарджик остави в ареста Стоян Колев, който бе задържан да размахва пневматична пушка на автомагистрала "Тракия".

Колев се яви в съдебната зала с полицейски ескорт и с белезници и отказа да бъде сниман и да говори. Обяви само, че се отказва от досегашните си адвокати Илия Колчев и Тервел Раев и защитата му ще бъде поета от Кристиян Мирчев.

Новият му адвокат поиска да се запознае с материалите по делото и следващото разпоредително заседание ще бъде на 23 ноември.

Адвокат Мирчев представи пред съда и шест медицински експертизи от последните десет години, които според защитата удостоверяват наличието на биполярно разстройство при Колев. В тази връзка беше посочено и че един от родителите му е сложил край на живота си вследствие на заболяването.

Защитата поиска и промяна на наложената на Колев мярка за неотклонение. С това искане не се съгласи районният прокурор Борис Петков. Според държавното обвинение обвиняемият трябва да остане в ареста, тъй като вече е нарушил наложената му мярка за домашен арест.

След кратко съвещание съдът постанови Стоян Колев да остане с мярка за неотклонение „задържане под стража".