Борисов: Закон трябва да забрани на политиците да говорят в ден с тежки катастрофи

Къде на шега, къде сериозно лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов направи предложение закон да забрани на политиците да се изявяват в дни с тежки инциденти. Повод за екзотичната идея той намери във вчерашните реакции след тежката катастрофа на магистрала "Тракия", при която 11 души загубиха живота си а десетки автомобили се сблъскаха заради мъглата и несъобразяване с пътните условия.

В парламентарните кулоари Борисов изрази съболезнования към близките на всички загинали и съчувствие към ранените и "всички, които ще бъдат осакатени". Той изрази и голяма благодарност към дарилите кръв, към пожарникари, санитари, лекари, и неговият приятел Балтов (проф. Асен Балтов, който бе депутат от ГЕРБ, също бе в линейките, притекли се на помощ - б.р.).

Борисов благодари на "всички, които не летяха безцелно този ден". И настоя, че до 17 ч. вчера освен съболезнования от профилите на партията не е имало политически атаки. "В ден на траур, на такива катастрофи и аварии, за съжаление, стават навсякъде по света, и ще стават. Полтиканстването в такива моменти отвращава всички. Неслучайно в мрежите няма положителен коментар за никого", заяви лидерът на ГЕРБ.

"Вместо всички да се смирят, всички да кажат: в цялата страна има мъгла, може ли навсякъде да сложил патрул и табло? Ретроспекцията на вината е видна, стига да има журналисти, които по дати да ги извадят.

По-скоро трябва да се направи един закон, който забранява на политиците при такива аварии поне 24 ч. да говорят. И да е тежък наказателен закон", настоя Борисов. "Хората още бяха в ламарините и започнаха - царете на оправданието. Ние освен оправдания, дребни и едри лъжи не сме чули", гневен бе той.

Борисов настоя, че за много по-малки катастрофи е отстранил трима министри, както и за по-малки провинения е отстранявал председатели на НС

"Това е морална отговорност, тези хора нямат морал и няма да отстранят никого. Ще търсят оправдания във всички други, но не и в себе си" заяви лидерът на ГЕРБ.