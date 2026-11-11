Хванаха шофьор с 3,22 промила алкохол по обяд в Стара Загора

На 10.11.2026 г. в сектор "Пътна полиция" е образувано бързо производство по чл.343 б,ал.1 от НК, затова че 41-годишен мъж, на същата дата, около 11.50 часа, в град Стара Загора, в квартал "Железник", е управлявал лек автомобил "Рено" след употреба на алкохол Това е установено с техническо средство, което отчело 3,22 промила. Мъжът е задържан за срок до 24 часа, съобщиха от пресцентъра на ОДМВР в града.