Директорът на 119. СУ Диян Стаматов обмисля спиране на занятията заради липсата на парно

Директорът на 119. СУ в София Диян Стаматов обмисля да поиска временно преустановяване на присъствените учебни занятия, ако отоплението в училището не бъде възстановено. Учебното заведение е без парно вече четвърти ден, а от вчера няма и електричество. Това съобщи Стаматов, който е и председател на Съюза на ръководителите в системата на народната просвета, в публикация във Фейсбук.

По думите му днес е трябвало топлоподаването да бъде възстановено, но от „Топлофикация" отново са се извинили и са съобщили, че проблемът ще остане още два дни.

Ситуацията предизвиква гняв и притеснение сред родителите, които се тревожат за здравето на децата си и условията, в които се провеждат учебните занятия. Недоволството им обаче е насочено към училищното ръководство, тъй като то е най-близо до проблема и от него се очакват отговори и решения, посочва Стаматов.

„Този път няма как да се справим сами"

Директорът подчертава, че училището няма възможност самостоятелно да отстрани аварията или да осигури отопление. „Не можем да произведем топлина. Не можем да отстраним аварията. Не можем безкрайно да компенсираме чужди пропуски с организация, компромиси и добра воля", пише той.

Стаматов настоява за реална и навременна подкрепа от Министерството на образованието и науката, Столичната община и „Топлофикация София". Според него дружеството трябва да направи всичко възможно, за да ускори възстановяването на отоплението.

Директорът предупреждава, че е близо до решението да настоява за временно спиране на присъственото обучение, докато не бъдат осигурени нормални условия за учебен процес.

„Има граница, отвъд която компромисите вече не са разумни", заявява той и допълва, че целта не е децата да бъдат извън училище, а да учат в нормална, безопасна и човешка среда.

„Отговорността към децата е моя. И никога няма да избягам от нея. Но не мога да нося отговорност и за чуждите грешки!", завършва публикацията си Стаматов.