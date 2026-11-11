В Търговище монтират коледната украса, слагат 75 нови светещи пана

Започна монтажът на коледната украса в Търговище. Дейностите се извършват от общинското предприятие "Флора", съобщават от пресцентъра на общината.

Тази година са купени 75 нови светещи пана, които ще бъдат поставени на улици и обществени пространства, където досега не е имало коледна украса.

Нови светлинни елементи ще има по улиците "Гладстон" и "Кюстенджа", в градината до храм "Св. Йоан Рилски" и в пространствата край Драматичния театър. Ще бъде украсен и участъкът от булевард "Трайко Китанчев" между кръстовищата с булевард "Сюрен" и улица "Ал. Стамболийски". Коледна украса ще бъде поставена и по булевард "Сюрен", в отсечката от болницата до търговския център.

В момента служителите на „Флора" монтират светлинна украса в района на областната болница. Вече са поставени светещите елементи по стълбовете на улиците "Цар Освободител", "Трети март", "Ал. Стамболийски" и булевард „Митрополит Андрей". Предстои да бъде украсена и централната градска част.

След средата на ноември ще започне и украсяването на градската елха на площад "Свобода". Тържественото запалване на светлините й е планирано за 1 декември.

На същата дата ще бъде открит и коледният базар. Той ще продължи до 3 януари и ще бъде разположен на алеята към Драматичния театър и в прилежащата част на централния площад.