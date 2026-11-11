ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на "Топлофикация София": Парно ще има

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Румен Радев: Магистралата не е писта! Време е да осъзнаем, че всеки може да загуби близък, смачкан между ламарините

Цветелина Стефанова

Цветелина Стефанова

[email protected]

6628
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Премиерът Румен Радев СНИМКА: АРХИВ
Премиерът Румен Радев СНИМКА: АРХИВ

Вчерашният ден бе белязан от трагедия на пътя, в която загинаха 11 човека, а 51 души бяха ранени от верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия".  Всички са потресени от видяното. Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. И изказа съболезнования на опечалените. Заседанието започна с минута мълчание в памет на жертвите.

Време е да се осъзнаем, всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата, защото гледката е ужасна. Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си, попита още премиерът.

Пътната безопасност започва от личната отговорност, категоричен бе той. Благодари на лекарите, полицаите, пожарникарите и доброволците на пътищата.

Премиерът Румен Радев СНИМКА: АРХИВ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание