Румен Радев: Магистралата не е писта! Време е да осъзнаем, че всеки може да загуби близък, смачкан между ламарините

Вчерашният ден бе белязан от трагедия на пътя, в която загинаха 11 човека, а 51 души бяха ранени от верижната катастрофа на автомагистрала "Тракия". Всички са потресени от видяното. Причините ще бъдат установени, но това няма да върне живота на загиналите. Това каза премиерът Румен Радев в началото на заседанието на Министерския съвет. И изказа съболезнования на опечалените. Заседанието започна с минута мълчание в памет на жертвите.

Време е да се осъзнаем, всеки от нас можеше да загуби близък човек или сам да загине, смачкан между ламарините на магистралата, защото гледката е ужасна. Нека всички най-сетне шофираме с уважение към живота. Магистралата не е писта. Какъв е смисълът да печелим минути, ако рискуваме да загубим живота си, попита още премиерът.

Пътната безопасност започва от личната отговорност, категоричен бе той. Благодари на лекарите, полицаите, пожарникарите и доброволците на пътищата.