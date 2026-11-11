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Петима лекари спасиха живота на 18-годишен, пробол се с нож в шията

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

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"Бърза помощ" СНИМКА: Архив
"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

Петима лекари спасиха живота на 18-годишен, пробол се с нож в шията. Младото момче е опитало да се самоубие във вторник вечерта като се е проболо с нож в дома си в Благоевград. Веднага е транспортиран до хирургията на МБАЛ, където завеждащият отделението д-р Иво Копанаров бързо е сформирал екип. Трима хирурзи д-р Николов, д-р Соколов и д-р Хаджиибрахим и анестезиолозите д-р Димитрова и д-р Вакашински са направили няколкочасова операция и са спасили живота на младежа, който е в стабилно състояние.

"Бърза помощ" СНИМКА: Архив

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