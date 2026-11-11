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9, настанени във ВМА-Сливен след катастрофата на „Тракия“, са в стабилно състояние

Емили Стоичкова

Редактор: Емили Стоичкова

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Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук
Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

Всичките деветима пострадали при тежката катастрофа на автомагистрала „Тракия" вчера, които бяха настанени за лечение в МБАЛ – Сливен към Военномедицинска академия (ВМА), са в стабилно общо състояние.

Двама от пациентите ще бъдат транспортирани днес с наземен транспорт до МБАЛ-София към ВМА, където ще продължат лечението си, информираха от болницата. 

Останалите седем пострадали ще останат в МБАЛ – Сливен към ВМА, където също продължава лечението им.

Тежките верижни катастрофи станаха вчера на автомагистрала „Тракия" в района на пътен възел „Зимница", област Ямбол. 

По данни на МВР в двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Катастрофите са станали при гъста мъгла и силно намалена видимост. По данни на министерството на здравеопазването загиналите са 11. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Общо 51 пострадали са настанени в лечебни заведения, като 13 от тях са тежко ранени.

Верижните катастрофи на АМ Тракия Кадър: Фейсбук

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