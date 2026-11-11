Отложиха дело за купуване на гласове срещу 61-годишна жена от Лом

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Дело за купуване на гласове срещу 61-годишна жена от Лом беше отложено за 19 януари 2027 г. Причината е заболяване на подсъдимата, за което защитата е представила болничен лист и епикриза.

На 3 ноември 2026 г. Районният съд в Лом е трябвало да разгледа делото в открито съдебно заседание, но е уважил молбата на защитата за отлагането му. Новата дата е 19 януари (вторник) 2027 г. от 13:30 ч.

Срещу 61-годишната Д. Р. е повдигнато обвинение за престъпление против политическите права на гражданите във връзка с изборите за народни представители на 19 април 2026 г.

Според обвинението в периода 3-4 дни преди изборите до 17 април 2026 г. в село Трайково тя дала на четирима души по 50 евро, за да ги склони да гласуват за определена политическа партия.

На 17 април жената предоставила и на три отделни лица общо 450 евро. Парите били предназначени за още девет души, които също трябвало да бъдат склонени да упражнят избирателното си право в полза на същата политическа партия.

Делото е преминало през разпоредително заседание на 6 октомври 2026 г. Тогава, след като изслушал становищата на страните по въпросите, предвидени в чл. 248, ал. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс, съдът приел, че има основания процесът да продължи по общия ред, с призоваване на свидетели и вещи лица.

Така било насрочено заседанието за 3 ноември, на което се явили осем от призованите свидетели.

В разпоредителното заседание съдът потвърдил и наложената на подсъдимата мярка за неотклонение „парична гаранция" в размер на 3000 евро.