"Възраждане" пита защо от "Топлофикация" не са компенсирали 6200 абонати

Още на 17 октомври КЕВР е разпоредил, че "Топлофикация" трябва да компенсира 6200 абонати заради проблеми с услугата. От "Възраждане" обаче се възмутиха, че обезщетенията още не са изплатени, а "Топлофикация - София" протака, оправдавайки се с обжалването на решението пред съда.

По-рано днес от партията опитаха неуспешно да предизвикат изслушване на енергийния министър Ива Петрова и шефа на КЕВР Пламен Младеновски - заради проблемите със столичната "Топлофикация". Петър Петров напомни за липсващите топла вода и парно заради продължителни аварии и ремонти. Междувременно ръководството на "Топлофикация - София" ще бъде изслушано днес в Столичния общински съвет заради продължаващите аварии и прекъсванията на отоплението в столицата.

В кулоарите на парламента Петров отбеляза, че регулаторът вече е започнал извънредна проверка на дружеството. От формацията са изпратили и официален въпрос до енергийния министър Ива Петрова - искат резултатите от осъществения контрол върху дейността на столичната топлофикация.

Петров се възмути от липсата на топла вода в столичния квартал "Младост" и забавянето на ремонтите. Затова "Възраждане" искат информация за състоянието на дружеството, както и за изпълнението на задълженията му към потребителите.

Според него към края на октомври задълженията на дружеството са от близо 1,5 млрд. евро, като 900 млн. евро от тях са към "Булгаргаз".