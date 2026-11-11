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"Възраждане" пита защо от "Топлофикация" не са компенсирали 6200 абонати

Павлета Давидова

Павлета Давидова

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Петър Петров от "Възраждане".
Петър Петров от "Възраждане".

Още на 17 октомври КЕВР е разпоредил, че "Топлофикация" трябва да компенсира 6200 абонати заради проблеми с услугата. От "Възраждане" обаче се възмутиха, че обезщетенията още не са изплатени, а "Топлофикация - София" протака, оправдавайки се с обжалването на решението пред съда.

По-рано днес от партията опитаха неуспешно да предизвикат изслушване на енергийния министър Ива Петрова и шефа на КЕВР Пламен Младеновски - заради проблемите със столичната "Топлофикация". Петър Петров напомни за липсващите топла вода и парно заради продължителни аварии и ремонти. Междувременно ръководството на "Топлофикация - София" ще бъде изслушано днес в Столичния общински съвет заради продължаващите аварии и прекъсванията на отоплението в столицата.

В кулоарите на парламента Петров отбеляза, че регулаторът вече е започнал извънредна проверка на дружеството.  От формацията са изпратили и официален въпрос до енергийния министър Ива Петрова - искат резултатите от осъществения контрол върху дейността на столичната топлофикация.

Петров се възмути от липсата на топла вода в столичния квартал "Младост" и забавянето на ремонтите. Затова "Възраждане" искат информация за състоянието на дружеството, както и за изпълнението на задълженията му към потребителите.

Според него към края на октомври задълженията на дружеството са от близо 1,5 млрд. евро, като 900 млн. евро от тях са към "Булгаргаз".

Петър Петров от "Възраждане".

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