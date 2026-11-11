От 20 до 22 ноември Пловдив празнува младото вино, а ресторант EDEN добавя към празника специално преживяване - „Пловдивско Божоле“ с бутикови вина от Аграрния университет и гастрономическо пътешествие до стара Варна с MasterChef Марианна Александрова.

Има един уикенд в годината, когато Пловдив ухае на младо вино, а калдъръмените улици на Стария град оживяват с хиляди гости от цяла България. От 20 до 22 ноември традиционното „Дефиле на младото вино“ отново ще превърне града в столица на българското винопроизводство - място, където новата реколта среща вековните традиции, а всяка чаша вино разказва своя история.

Тази година празникът ще има и още едно любопитно продължение. Ресторант EDEN кани гостите на Пловдив да допълнят виненото си пътешествие с преживяване, което събира на една маса бутикови вина, съхранени лозарски традиции и рецепти от преди повече от век.

„Пловдивско Божоле“ - малки серии вина с голяма история

Вдъхновен от френската традиция Beaujolais Nouveau, ресторант EDEN представя „Пловдивско Божоле“, инициатива, посветена на младото вино и богатството на българското лозарско наследство. В партньорство с винарната на Аграрния университет – Пловдив, ресторантът ще представи три специално подбрани млади вина от реколта 2026, които гостите ще могат да опитат през целия празничен уикенд.

Зад тези вина стои една малко позната, но забележителна история.

В експерименталната база на университета край Брестник се съхранява колекция от над 400 винени и десертни сорта лози, богатство, което има особено значение за изследването и опазването на сортовото разнообразие, включително традиционните български сортове.

Тук се намира и единствената в България експериментална винарска изба за микровинификация, в която науката и винопроизводството вървят ръка за ръка. В малки серии се създават вина, които разкриват характера и потенциала на различните сортове и съхраняват знанието за тях за бъдещите поколения.

Чрез това партньорство EDEN подкрепя мисията на университета да пази и развива българското лозарско наследство, като същевременно дава възможност на повече хора да се докоснат до вина, които рядко могат да бъдат открити в традиционната търговска мрежа. Така виненото приключение в Пловдив получава възможността да опиташ не просто новата реколта, а вина, зад които стоят история, знание и отношение към българската земя.

Когато 130 години история оживеят в четири ястия

Кулминацията на уикенда ще бъде на 22 ноември, когато ресторант EDEN ще посрещне един специален гост - д-р Марианна Александрова, победител в осмия сезон на MasterChef България, кулинарен изследовател и автор на „Гастрономия с история – Варна“.

За своето гостуване тя ще представи четиристепенното меню „Варна 1896–1898. Вкусове от едно забравено време“ – кулинарно пътешествие към градската кухня на Варна от края на XIX век. Вдъхновено от автентични рецепти на близо 130 години, менюто ще върне на трапезата вкусове, които някога са били част от ежедневието на стария черноморски град.

Черноморски паламуд с кореноплодни зеленчуци, телешки език с винен сос и карамелизиран лук, прясна паста с черноморски миди и десерт със зелени смокини и печени орехи ще разкажат тази история чрез съвременни кулинарни интерпретации.

Всяко ястие носи частица от миналото, а съчетанието с младите вина от пловдивския регион превръща преживяването в среща между две от най-богатите гастрономически традиции на България - тези на Тракия и Черноморието.

За един неделен следобед Пловдив и Варна ще се срещнат на една маса с вкусовете на новата винена реколта и с рецепти, които са чакали повече от век, за да бъдат разказани отново.

Традициите живеят, когато ги споделяме

Зад инициативата стои една красива идея, че българското винено и кулинарно наследство заслужава не само да бъде съхранявано, но и да продължава да вдъхновява. С партньорството си с Аграрния университет – Пловдив и гостуването на Марианна Александрова ресторант EDEN създава естествена среща между науката, традицията и съвременната гастрономия.

За хилядите гости на „Дефиле на младото вино“ това е още една възможност да открият Пловдив чрез неговите вкусове - от възрожденските къщи на Стария град до една трапеза, на която миналото и настоящето се срещат по най-приятния начин.