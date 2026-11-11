Откриха тялото на Пенка извън Пловдив, търсиха я цял месец

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Отишла си е от дългия престой на студено

С печален край завърши издирването на 76-годишната пловдивчанка Пенка Ангелова, която изчезна на 8 октомври и оттогава бе в неизвестност. Снимките й стояха разлепени по улици и магазини, но от жената нямаше ни вест, ни кост.

Така до неделя, 8 ноември, когато полицията е намерила безжизненото й тяло извън Пловдив. Най-вероятната причина за смъртта е прекалено дългият престой навън в студа.

Аутопсията ще установи с точност от какво си е отишла Пенка, която е страдала от деменция.

За последно е била забелязана около 11:30 часа в района на хранителен магазин на улица „Пантелей Генов" в квартал „Захарна фабрика".

Дъщерята на Пенка Надежда Фурнаджиева е сложила на фейсбук страницата си траурна лента с надпис "Завинаги в сърцето ми, мамо".