ДСБ се обяви против предсрочно прекратяване на мандата на Благомир Коцев

„Демократи за силна България" категорично се противопоставя на поредния опит за предсрочно прекратяване на мандата на кмета на Варна Благомир Коцев, избран легитимно с доверието на варненци. Това пишат от партията в своя позиция, след като вчера стана ясно, че нов сигнал с искане за отстраняването на варненския кмет Благомир Коцев е внесен в Общинската избирателна комисия (ОИК) във Варна на 9 ноември. Документът е подаден от Сара Димова, чието име досега не е било публично известно, съобщава "Дневник".

В сигнала се настоява ОИК да извърши проверка на отпуските, които Коцев е ползвал през настоящата и миналата година. Според подателя те са неправомерни, поради което се иска и предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета.

Кметът на Варна Благомир Коцев беше задържан на 8 юли миналата година, а случаят бе поет от Софийската градска прокуратура. На 13 ноември СГП внесе обвинителен акт в Софийския градски съд. На 19 ноември Върховният касационен съд реши делото да се разглежда в Окръжния съд във Варна, а не от Софийския градски съд. Материалите по него са общо 70 тома. По делото има двама свидетели с тайна самоличност.

Процесът бе временно спрян през март т.г. заради кандидат-депутатски имунитет на двамата подсъдими общински съветници за времето от регистрацията им за участие в предсрочните парламентарни избори до обявяване на резултатите от изборите. На 5 май наказателното производство беше възобновено.

От ДСБ определиха действията като част от политическа битка за контрола над града и заявиха солидарност с кмета.

В позиция на ДСБ се посочва, че зад формалните процедурни аргументи се очертава опит за възстановяване на модел на управление, при който икономическите интереси на тесен кръг лица надделяват над обществения интерес. Според партията решенията за развитието на Варна отново се опитват да бъдат поставени под влиянието на неформални зависимости и задкулисни договорки.

От ДСБ подчертават, че контролът над Варна означава влияние върху общинската собственост, градоустройството, обществените поръчки, инфраструктурните инвестиции и публичните средства. Според тях затова битката за града не е само за кметския кабинет.

В позицията се припомня, че на местните избори варненци са дали ясен мандат за промяна, прекратяване на установените зависимости и управление, което поставя обществения интерес над частния. От партията смятат, че тази промяна среща съпротива и че когато политическата конкуренция не постига резултат чрез избори, се прибягва до институционален натиск, кампании за дискредитиране и административни и правни процедури, използвани за политически цели.

„Не приемаме институциите да се превръщат в инструмент за политически реванш. Не приемаме задкулисни интереси да диктуват бъдещето на Варна. Не приемаме волята на избирателите да бъде заменяна с процедурни маневри", заявяват от ДСБ.

Според партията опитите за предсрочно прекратяване на мандата идват в момент, когато градът има нужда от стабилност, последователност и управление с ясна политическа отговорност. Оттам смятат, че дестабилизирането на общината не служи на гражданите, а на тези, които искат слаба местна власт и връщане на старите механизми за влияние.

ДСБ призова членовете на Общинската избирателна комисия във Варна да не допускат комисията да бъде въвличана в политически сценарии и да вземат решенията си единствено въз основа на закона и доказателствата.

От партията настояват и политическите сили в Общинския съвет и извън него да заявят открито позициите си, за да знаят варненци кой иска да прекрати мандата на избрания от тях кмет, защо го прави и какви интереси стоят зад действията му.

„Демократи за силна България" заявяват солидарност с Благомир Коцев и с усилията за промяна на модела на управление във Варна. От партията обещават да отстояват правото на гражданите да бъдат управлявани според волята, изразена на изборите, и градът да не бъде върнат към „задкулисието".