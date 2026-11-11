ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шефът на "Топлофикация София": Парно ще има

Времето София 10° / 
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа

Арест за двама сводници, принудили 14-годишна и две по-големи момичета да проституират

Тони Маскръчка

Тони Маскръчка

1564
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Съдебната палата в Кюстендил.
Съдебната палата в Кюстендил.

Арестуваха двама сводници, принудили 14-годишна и две по-големи момичета да проституират. Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се води досъдебно производство за свождане към съвкупление.

Престъплението е разкрито в резултат на проведена специализирана полицейска операция от служители от ГД „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) на МВР.

В хода на разследването е установено, че в периода от 2025 г. до 10.11.2026 г. в населено място в община Сапарева баня, област Кюстендил, три лица са били свождани към съвкупление. Деянието е осъществено и по отношение на непълнолетно. Пострадалите са на възраст 19, 20 и 14 години.

Въз основа на събраните доказателства в качеството на обвиняеми по досъдебното производство са привлечени Й.Г., на 34 години, и Л.С., на 40 години.

С постановление на прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъдат внесени в съда искания за вземане на мерки за неотклонение спрямо тях.

Съдебната палата в Кюстендил.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 52-рото Народно събрание