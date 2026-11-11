Арест за двама сводници, принудили 14-годишна и две по-големи момичета да проституират

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Арестуваха двама сводници, принудили 14-годишна и две по-големи момичета да проституират. Под ръководството на Районна прокуратура – Кюстендил се води досъдебно производство за свождане към съвкупление.

Престъплението е разкрито в резултат на проведена специализирана полицейска операция от служители от ГД „Борба с организираната престъпност" (ГДБОП) на МВР.

В хода на разследването е установено, че в периода от 2025 г. до 10.11.2026 г. в населено място в община Сапарева баня, област Кюстендил, три лица са били свождани към съвкупление. Деянието е осъществено и по отношение на непълнолетно. Пострадалите са на възраст 19, 20 и 14 години.

Въз основа на събраните доказателства в качеството на обвиняеми по досъдебното производство са привлечени Й.Г., на 34 години, и Л.С., на 40 години.

С постановление на прокурор обвиняемите са задържани за срок до 72 часа. Предстои да бъдат внесени в съда искания за вземане на мерки за неотклонение спрямо тях.