Шефът на "Топлофикация София": Парно ще има

Разбирам гнева и недоволството на хората. Те са напълно прави заради дългогодишната ситуация с дружеството - десетилетия назад липса на инвестиции и натрупани дългове, които всяка година стават все по-големи. Всичко това води проблеми и аварии. Но парно ще има. Правим всичко по силите си да го предоставим. Това заяви изпълнителният директор на "Топлофикация София" Петър Петров преди изслушването в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет.

Причината за изслушването са честите аварии и ремонти, заради които в много столични квартали няма топла вода и парно.

Петров обясни, че до момента са ремонтирани 20 км топлопреносна мрежа, а до края на годината те трябва да станат 53 км.

На въпрос защо ремонтите са стартирали чак през август, Петров заяви, че причината е, че бизнес плана на дружеството е бил приет през юни.

"След това трябваше да стартираме обществени поръчки. Три месеца са напълно достатъчни за провеждане на обществените поръчки и затова ремонтите започнаха през август", добави Петров.

Относно това как трябва да се оздрави дружеството, той заяви, че това е решение на собственика.