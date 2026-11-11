Правителството дава помощ от 8000 евро на семействата на загиналите при трагедията на „Тракия“

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Правителството ще отпусне еднократна помощ от 8000 евро на семействата на загиналите в тежката катастрофа на магистрала "Тракия". Това съобщи социалната министърка Наталия Ефремова след заседанието на Министерския съвет.

Очаква се те да бъдат изплатени в рамките на няколко дни, след като бъдат установени семействата и техните адреси, обясни още Ефремова.

Тя изказа съболезнования към близките на жертвите. И благодари на доброволците, лекарите, полицаите и пожарникарите.

По думите й семействата на пострадалите могат да се обърнат към всички дирекции за социално подпомагане по своето местожителство, за да получат консултация, ако се нуждаят от еднократна социална помощ или психологическа помощ.Тежките верижни катастрофи станаха вчера на автомагистрала „Тракия" в района на пътен възел „Зимница", област Ямбол.

По данни на МВР в двете произшествия са участвали общо 86 превозни средства – 63 в посока Бургас и 23 към София.

Катастрофите са станали при гъста мъгла и силно намалена видимост. По данни на министерството на здравеопазването загиналите са 11. Десет души са загинали на място, а един е починал в болница в Ямбол. Общо 51 пострадали бяха настанени в лечебни заведения, като 13 от бяха тежко ранени.

Коментира и новите предложения за промени в Закона за личната помощ, които бяха вкарани от депутатите от ПБ.

Основаната цел на тези промени е да се осигури качествена подкрепа на хората с увреждания, но и да се засили контролът, обясни тя.

Няма да допуснем ощетяване на личните асистенти, каза още тя.