Пожарникарите спасители от трагедията на „Тракия“: Рязахме смачканите коли, за да извадим хората

Писъци за помощ, паника, хаос и десетки смачкани до неузнаваемост автомобили. Такава е била гледката, която заварили първите пожарникари, пристигнали на мястото на двете тежки верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия" край Ямбол. Сред първите, включили се в спасителната акция, са инспектор Станчо Нанков, пожарникарят Валери Славов и старши пожарникарят Иван Великов от ямболската дирекция на пожарната, съобщава БТА.

За да достигнат до катастрофиралите автомобили от другата страна на платното, огнеборците трябвало първо да премахнат част от мантинелите.

„Когато пристигнахме, гледката беше ужасяваща – писъци, викове, крясъци. Не мога да опиша гледката с думи", разказа инспектор Станчо Нанков от Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" (ПБЗН) в Ямбол.

Последвала бърза организация на действията съвместно с полицаите на мястото на инцидента. Екипите разделили задачите си – едни започнали да гасят горящите автомобили, а останалите се заели с евакуацията и изваждането на пострадалите, които не можели да напуснат сами смачканите коли.

„Започнахме рязане на самите автомобили", разказа Нанков.

Пожарникарите трябвало да действат бързо, за да освободят затиснатите хора и да ги предадат на екипите на Центъра за спешна медицинска помощ.

„Веднага започнахме изваждането на затиснатите, които бяха извадени от смачканите автомобили и предадени на Центъра за спешна медицинска помощ. Започнахме да издирваме във всички смачкани автомобили дали не сме пропуснали някой, после да обезопасяваме автомобилите. И така до днес сутринта, до приключване на произшествието изцяло – извозени са всички ударени автомобили от магистралата, пътят е освободен", разказа Валери Славов.

„Онова, което заварихме, беше страшен хаос, много катастрофирали автомобили, много хора, викащи за помощ. Първите ни действия бяха да започнем да режем автомобилите и по най-бързия начин да изкарваме пострадалите от тях", допълни старши пожарникар Иван Великов.

В подобни критични ситуации най-важното е спасителите да запазят самообладание и да не позволят страхът и паниката да попречат на работата им, смята инспектор Нанков.

„Най-важното е да няма страх и паника за нас, пожарникарите. Така или иначе, ние сме там, за да си свършим работата. И каквото зависеше от нас, и каквото можахме – направихме", отбеляза той. От свое име и от името на колегите си, участвали в спасителната операция, Нанков изказа съболезнования на близките на загиналите.

Тримата пожарникари имат различен професионален опит. Станчо Нанков е на 26 години и работи в ПБЗН от две години. Валери Славов има 14 години стаж, а Иван Великов – пет. Въпреки преживения стрес и тежките картини, които са видели, и тримата са категорични, че отново биха избрали професията си.

„Няма как да бъде забравен този тежък инцидент, няма как. Но аз искам да съм в полза на обществото и тук усещам, че е моето място", заяви инспектор Нанков.

„Разбира се, че отново бих избрал това, харесвам професията си", категоричен е Валери Славов.

„Защото това е призвание", обобщи Иван Великов.

При двете тежки верижни катастрофи на 10 ноември загинаха 11 души. В спасителната операция на място се включиха стотици пожарникари и полицаи от няколко области, както и десетки военнослужещи и доброволци от Българския Червен кръст.