Десетки търновци на опашка да дарят кръв за ранените в ада на "Тракия"

Десетки дойдоха в Отделението по трансфузионна хематология на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов", за да кръводарят за пострадалите при катастрофите на АМ "Тракия".

От сутринта се извиха дълги опашки от желаещи да помогнат.

Сред тях има момичета и момчета, които даряват за първи път.

„В момента има хора, които се нуждаят от това, а на мен няма да ми коства нищо. Според мен е важно, за да покажем, че има все още човечност в България и можем да се обединим", сподели 19 – годишната студентка от Великотърновския университет Жени Живкова.

Сред хората, които кръводаряват за първи път са и 18- годишните Катрин и Кристияна.

„Трябва да сме съпричастни към чуждата болка", призовава Кристияна.

„Мисля, че няма нищо по-хубаво от това да помогнем, но мисля, че може и трябва да го правим редовно", допълва Катрин.

Има и редовни кръводарители, като Георги Георгиев от Велико Търново.

„Радвам се, че толкова много хора са днес тук, защото когато съм кръводарявал и е имало по трима – четирима човека и то предимно, които даряват за близък. Радвам се, че като общество вървим към нещо добро. А ползите от кръводараването са много", казва Георги.

Кръвният център днес ще работи с удължено работно време до 16 часа.

От екипа благодарят на всички, които се отзоваха!

Напомнят че нуждата от кръв е непрекъсната, а единственият начин да има достатъчно запаси при спешни ситуации е редовното кръводаряване.

Мъжете могат да даряват кръв до 5 пъти в годината, а жените до 4 пъти. Между кръводаряванията трябва да има поне 60 дни отстояние.