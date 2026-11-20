Университетът получи статут на изследователско висше училище

Университетът по хранителни технологии в Пловдив изпраща най-успешната си кандидатстудентска кампания от години, бележейки исторически рекорди в приема на нови студенти. Висшето училище отчита 100% запълнен държавен прием в редовна и задочна форма за образователно-квалификационна степен „бакалавър“. Успоредно с това университетът регистрира и изключителен скок от 20% повече записани студенти в магистърските програми в сравнение с предходната година.

„Постигнатият 100% прием при бакалаврите и сериозният ръст при записаните магистри са най-ясното доказателство, че бизнесът и младите хора гласуват доверие на УХТ. Ние не просто запълваме места, а привличаме мотивирани таланти, на които утре българската и европейската индустрия ще разчитат“, коментират от академичното ръководство.

Комбинацията от силни практически програми, модерна база и иновативен подход за подкрепа на кандидат-студентите превърна УХТ- Пловдив в безспорен лидер и желан избор за висше образование, гарантиращ пълна реализация на управленски позиции веднага след дипломирането.

Университетът по хранителни технологии в Пловдив предприе мащабна стъпка в помощ на българското средно образование, каквато нито едно друго висше училище у нас не е реализирало до момента. За първи път в страната университет организира и проведе предварителни матури по математика, изцяло адаптирани към официалния формат на Държавните зрелостни изпити (ДЗИ). Успоредно с провеждането на пробните изпити преподавателският екип на УХТ разработи и сборници с примерни задачи за държавни зрелостни изпити по математика за общообразователна и профилирана подготовка във формат ДЗИ. Те са структурирани така, че да покриват изцяло компонентите на матурата и да служат като практическо ръководство за самостоятелна подготовка.

С цел максимална подкрепа за младите хора висшето училище осигурява напълно безплатно разпространение на помагалата за всички заинтересовани училища.

Университетът по хранителни технологии получи статут на изследователско висше училище. Това стана с решение на Министерския съвет от 28 октомври 2026 г. Висшите училища, определени в списъка, се отличават с утвърден научноизследователски профил и устойчив капацитет за осъществяване на качествена научна и развойна дейност. Научните им резултати се характеризират с добро съотношение между продуктивност, качество и международна видимост. Важен аспект е и устойчивото развитие на научните направления, в които висшите училища имат изградени компетентности и традиции.

Научната дейност на УХТ обхваща стратегически области като хранителните технологии, качеството и безопасността на храните, туризма и кулинарната технология, биотехнологиите, технологиите на козметични и ароматични продукти, продоволствената сигурност и устойчивото използване на хранителните ресурси, както и свързани с тях инженерно-технически (компютърни системи и мехатроника, енергийна ефективност и други) и икономически (индустриален мениджмънт, предприемачество и други) направления. В тези посоки се развиват и научните проекти на Центъра за компетентност “Агрохранителни системи и биоикономика”, чието изграждане стартира наскоро в УХТ като водещ партньор.

В основата на това признание стои приносът на всеки преподавател, изследовател и служител в УХТ. Постижението е закономерен резултат от последователното прилагане на политиката за подкрепа на научноизследователската активност, стартирала още през предходния управленски мандат.

Благодарение въвеждането на собствена финансова бонус-система, УХТ участва успешно и в първата фаза на Националната програма “Стимулиране на публикационната активност в авторитетни международни научни списания и отворения достъп до научна информация”.

Полученият статут е за срок от 4 години и открива нови перспективи за повишаване качеството на обучението, разширяване на международното сътрудничество, привличане на научно финансиране и развитие на иновациите. В мрежата от 10 изследователски висши училища, включени в списъка през 2021 г., вече са инвестирани близо 120 млн. евро по Националния план за възстановяване и устойчивост.