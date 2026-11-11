И в МБАЛ-Пазарджик се дарява кръв за ранените на АМ"Тракия"

Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик отправя призив към всички здрави и съпричастни хора да се включат в кампания за кръводаряване в помощ на пострадалите при тежките катастрофи на автомагистрала „Тракия", които се нуждаят от кръвопреливане.

„Призоваваме всички, които имат възможност, да дарят кръв, независимо от кръвната си група. Всяка дарена единица кръв и кръвни съставки е важна както за лечението на пострадалите, така и за поддържането на необходимите резерви за други спешни случаи", заяви началникът на ОТХ д-р Ваня Стоева.

Отделението е в непрекъсната връзка с Районния център по трансфузионна хематология – Пловдив и Районния център по трансфузионна хематология – Стара Загора и при необходимост има готовност да изпрати кръв.

Всеки, който желае да дари кръв и отговаря на условията за кръводаряване, може да го направи в Отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ-Пазарджик всеки делничен ден от 7:30 до 13:00 ч.

Кръв може да дари всеки здрав човек на възраст от 18 до 65 години, с тегло над 50 кг, след медицински преглед на място.

В този тежък момент зад всяка нужда от кръв стои човешки живот, надеждата на едно семейство и желанието на близките да видят любимите си хора отново здрави. Днес някой има нужда от помощ, а утре това може да бъде някой от нас или нашите близки. Затова нека не оставаме безучастни!

Нека подадем ръка на тези, които днес се борят за живота си. Защото няма заместител на дарената човешка кръв. С нея даряваме надежда, шанс и живот!, коментират от областната държавна болница.