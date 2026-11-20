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То подготвя бъдещи офицери, предлага възможности за професионална реализация в гражданския морски сектор и високотехнологичните индустрии

От морските хоризонти до киберпространството и космоса – Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ подготвя специалисти за едни от най-отговорните и перспективни професии на съвременния свят.

Технологиите променят начина, по който живеем и работим, а изборът на университет е много повече от избор на специалност. Той е избор на среда, ценности, възможности и професионална посока. Вече 145 години Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ доказва, че образованието може да съхранява традициите и едновременно с това да отваря път към бъдещето.

Създадено през 1881 г., ВВМУ е първото техническо висше учебно заведение в България и институция с ключова роля за развитието на морското образование и подготовката на специалисти за военноморските сили и морската индустрия. През годините училището се утвърждава като център на знания, професионализъм, научни изследвания и международно сътрудничество.

Днес ВВМУ съчетава военната дисциплина и високите академични стандарти с модерни образователни подходи, високотехнологична материална база и обучение, ориентирано към реалните потребности на пазара на труда.

ВВМУ предлага обучение на курсанти и студенти в широк спектър от професионални направления – от корабоплаване и инженерни науки до информационни технологии, киберсигурност, управление и космически технологии.

Курсантското обучение е насочено към подготовката на бъдещи офицери за българската армия. То съчетава придобиването на висше образование с военна подготовка и изграждане на лидерски качества, дисциплина, отговорност и умения за вземане на решения в динамична среда.

Сред специализациите са: „Корабоводене за военноморските сили“, „Корабни машини и механизми за военноморските сили“, „Военноморски комуникационни и радиотехнически системи“ и „Кибероперации“. Развиват се и направления като мехатрониката и медицинското осигуряване на въоръжените сили.

За студентите ВВМУ предлага възможности за професионална реализация в гражданския морски сектор и високотехнологичните индустрии. Обучението обхваща специалности, като „Корабоводене“, „Корабни машини и механизми“, „Електрообзавеждане на кораба“, „Информационни и комуникационни технологии в морската индустрия“, „Експлоатация на флота и пристанищата“, „Технология на кораборемонта“, „Океанско инженерство“ и „Мениджмънт на водния транспорт“.

Образователното портфолио се развива с нови и перспективни направления, съобразени с дигиталната икономика, автоматизацията, изкуствения интелект и сигурността. Сред тях е и магистърската програма „Космическо инженерство и технологии“, разработена в партньорство с българска компания, световен лидер в областта. Обучението обхваща проектирането и разработването на малки сателитни системи, космическите комуникации, навигацията и управлението на космически мисии. Съчетаването на академични знания с практически задачи и партньорство с индустрията дава възможност на студентите да се докоснат до реални технологични разработки.

Едно от основните предимства на обучението във ВВМУ е тясната връзка между теорията и практиката. Училището разполага със специализирани лаборатории, тренажорни комплекси, симулатори и учебни съоръжения, които позволяват на обучаемите да се подготвят за реални професионални ситуации още по време на следването си.

В навигационните симулатори бъдещите корабоводители упражняват управление на плавателни съдове, маневриране и навигация при различни метеорологични и оперативни условия. Инженерните лаборатории осигуряват възможност за работа със системи и оборудване, използвани в съвременното корабоплаване и морската индустрия.

Учебните плавания, стажовете, практическите занятия и участието в научни и приложни проекти допълват подготовката. Така курсантите и студентите не само усвояват знания, но и развиват самостоятелност, увереност и способност да прилагат наученото в реална среда.

Съвременното ВВМУ е не само образователна институция, но и активен участник в научноизследователската дейност. Училището развива проекти и инициативи в морските технологии, автономните системи, роботиката, киберсигурността, комуникациите и инженерните науки.

Особено значение има развитието на компетентности в киберпространството. В условията на нарастващи дигитални заплахи подготовката на специалисти, способни да защитават информационни системи и критична инфраструктура, е все по-важна за националната сигурност и отбраната.

Мехатрониката и интелигентните системи също заемат важно място в технологичното развитие на училището. Те обединяват механика, електроника, автоматизация и програмиране – знания с широко приложение в корабоплаването, индустрията и разработването на автономни решения.

Особено значимо е и участието на ВВМУ в полярните изследвания. Научноизследователският кораб (ник) 421 – „Св. св. Кирил и Методий“, е част от българското научно присъствие в Антарктика. Той осигурява възможности за развитие на морската наука, международното сътрудничество и практическата подготовка на специалисти. Така образованието се свързва с реални научни мисии и изследвания в световен мащаб.

ВВМУ активно развива международните си партньорства и участва в академични мрежи и образователни инициативи. Членството в Международната асоциация на морските университети (IAMU) е важна част от присъствието на училището в глобалната общност на морското образование.

Чрез програмата „Еразъм+“ курсанти, студенти и преподаватели участват в международни мобилности, обучения и обмен на академичен и професионален опит. Партньорствата с университети и организации от различни държави създават условия за съвместни образователни и научни проекти и разширяват възможностите пред младите хора.

Международното измерение е особено важно за морските професии, които по своята същност са свързани с глобална среда, мултинационални екипажи и общи стандарти за безопасност и професионална компетентност.

Качеството на образователния процес се потвърждава и от институционалната акредитация на ВВМУ с оценка 9,07 от Националната агенция за оценяване и акредитация, валидна до 2030 г.

Завършилите ВВМУ имат възможност за професионална реализация в широк спектър от сфери. Курсантите, избрали военната професия, се подготвят за офицерска кариера и отговорни длъжности в структурите на Българската армия.

Студентите получават подготовка за реализация в международното корабоплаване, пристанищната дейност, корабостроенето, кораборемонта, морската логистика и управлението на транспортни процеси. Инженерните и технологичните специалности отварят възможности за работа в компании от морската индустрия, енергетиката, автоматизацията и информационните технологии. Новите направления, включително космическото инженерство, разширяват перспективите и към високотехнологични сектори с международно приложение.

ВВМУ е не само място за придобиване на знания и професионална квалификация. То е общност, в която се изграждат характер, отговорност, взаимно доверие и уважение.

Разположено във Варна – град с дълбоки морски традиции и естествена връзка с морската индустрия, училището предлага академична среда, в която морето не е просто географска даденост, а част от идентичността и професионалната философия на институцията.

През 2026 г. Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ отбелязва 145 години от своето създаване. Поводът е не само за равносметка на постигнатото, но и за утвърждаване на амбицията Академията да продължи да бъде водещ център на морското образование, науката и технологичното развитие.

През тези години поколения възпитаници са оставили своята следа в историята на българското корабоплаване, военноморските сили, науката и морската индустрия. Техните знания, опит и професионални постижения са основата, върху която се изгражда бъдещето на новите поколения.

Изборът на ВВМУ е избор на образование с история и ясна перспектива. Възможност младите хора да придобият знания и умения, приложими както в България, така и в международна среда, и да станат част от професии, свързани с отговорност, технологии, сигурност и развитие.

Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“ – 145 години традиции, знания и смелост да гледаме отвъд хоризонта.

Повече информация за обучението, специалностите и кандидатстудентския прием ТУК.