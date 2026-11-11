Сребърно предприемачество: Над 140 социални предприятия у нас са с шефове 50+

"Повече от 140 социални предприятия, вписани в Регистъра на социалните предприятия у нас, се ръководят от хора на възраст 50 и повече години. Това показва, че те са и активни социални предприемачи, които създават предприятия с положително обществено въздействие", каза експертът от Министерство на труда и социалната политика Теодора Тодорова на форум във Велико Търново за сребърното предприемачество в контекста на социалната икономика.

Събитието се организира от Великотърновския университет, съвместно с Министерството на труда и социалната политика и събра в 5-и корпус представители на местната власт, академичната общност, бизнеса, кооперативния и неправителствения сектор.Очакваше се да се включи и министър Наталия Ефремова, но заседание на МС за трагедията на "Тракия" я задържа в София в Деня на траур. Форумът във Великотърновския университет също започна с минута мълчание в памет на жертвите на тежките верижни катастрофи.

„Великотърновският университет е водещ академичен център в България в областта на социалната икономика и социалното предприемачество. Демографските промени поставят пред нас важни икономически въпроси, а хората над 50 години разполагат с ценен опит и умения за развитието на страната. Чрез концепцията за „сребърен университет" и ученето през целия живот нашата мисия е да осигурим условия за постоянно професионално израстване и активен обмен между поколенията", каза заместник-ректорът по международната дейност доц. д-р Анна Иванова.

Сребърното предприемачество обхваща създаването и развитието на собствен бизнес от хора в зряла възраст, обикновено над 50 години. На фона на демографското застаряване тази форма на икономическа активност предлага възможности за по-продължително участие на хората на пазара на труда, създаване на нови работни места и предаване на знания и опит между поколенията.

Програмата на форума включва два тематични панела. Първият, озаглавен „Сребърната икономика като стратегически ресурс за България", е посветен на демографските тенденции и политиките за активно стареене, потенциала на предприемачеството след 50-годишна възраст и възможностите пред сребърната икономика в България и Европа. Ще бъде представена и иновативна платформа за подобряване качеството на живот на възрастните хора.

Вторият панел е посветен на добрите практики в сребърното предприемачество. Участниците ще се запознаят с опита на успешни предприемачи, представители на Централния кооперативен съюз, практики от Италия и примери за социални иновации.

Форумът ще завърши с практическа работилница на тема „Изграждане на мостове за междупоколенческо предприемачество", в която ще се включат и студенти от ВТУ.