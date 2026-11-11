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Кметът на Сливен Стефан Радев предлага финансова подкрепа за семействата на загиналите от село Самуилово

Ваньо Стоилов

Ваньо Стоилов

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Кметът на Сливен Стефан Радев Снимка: Община Сливен
Кметът на Сливен Стефан Радев Снимка: Община Сливен

На наследниците на всяка от четирите жертви на катастрофата на АМ "Тракия" ще бъдат дарени по 2000 евро

Кметът на Сливен Стефан Радев внася предложение до общинския съвет за отпускане на еднократна финансова подкрепа на семействата на четиримата жители на село Самуилово, загинали при тежката верижна катастрофа на автомагистрала „Тракия" на 10 ноември, съобщават от общинския пресцентър. Предложението от страна на кмета предвижда на наследниците на всеки от загиналите да бъдат дарени по 2000 евро. Средствата са предназначени да подпомогнат близките в тежкия момент, включително за покриване на разходите по погребенията и ежедневните им нужди.

Предложението е допълнителна точка към дневния ред и предстои да бъде разгледано на редовното заседание на общинския съвет в Сливен утре, на 12 ноември.

Тримата от загиналите жители на село Самуилово са от едно семейство - съпруг, съпруга и майката на мъжа. Четвъртият загинал е мъж, който е отивал на работа в Бургас. Те са пътували в различни коли, научи "24 часа". Засега не е ясно кога ще бъдат погребенията на загиналите.

Кметът на Сливен Стефан Радев Снимка: Община Сливен

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