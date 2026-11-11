Блъснаха възрастна жена на кръстовище в Перник, тя е в болница

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Възрастна жена е блъсната от автомобил на кръстовище „Шахтьор" в Перник. Инцидентът е станал в 9:50 ч. тази сутрин, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.

Пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова" в Перник. Там продължават медицинските прегледи, за да бъде установено състоянието ѝ.

Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ.