Блъснаха възрастна жена на кръстовище в Перник, тя е в болница

Възрастна жена е блъсната от автомобил на кръстовище „Шахтьор" в Перник. Инцидентът е станал в 9:50 ч. тази сутрин, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов, цитиран от БТА.
Пострадалата е транспортирана в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) „Рахила Ангелова" в Перник. Там продължават медицинските прегледи, за да бъде установено състоянието ѝ.
Шофьорът на автомобила е тестван за употреба на алкохол и наркотични вещества. И двете проби са отрицателни. От него е взета и кръвна проба за химичен анализ.