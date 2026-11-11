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Арестуваха 55-годишен, влязъл да краде в детски градини, училище и спортна зала в Пловдив

Никола Михайлов

Редактор: Никола Михайлов

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Пловдивското Трето районно управление.
Пловдивското Трето районно управление. Снимка: Никола Михайлов

Тършувал в дамски чанти

Служители на пловдивското Трето районно управление разкриха извършител на серия кражби, станали на територията на район "Северен" преди половин година, съобщи МВР.

 Мъжът е на 55 години, с богато криминално досие и присъди. В хода на работата по образувани няколко досъдебни производства станало ясно, че през месеците март и май той влязъл противозаконно в сградите на две детски градини, училище и спортна зала и задигнал общо над 700 евро от дамски чанти.

Документирането на престъпната дейност на задържания продължава с оглед събиране на данни за други подобни посегателства.

Пловдивското Трето районно управление.

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