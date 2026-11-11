След зверската катастрофа на АМ "Тракия": Прокуратурата иска от АПИ всичко за трасето, все още няма повдигнати обвинения

Разпитани са над 50 свидетели

Окръжна прокуратура-Ямбол изисква от АПИ цялостната документация по въвеждане в експлоатация и ремонт на пътния участък от АМ "Тракия", на който станаха тежките верижни катастрофи на 10 ноември, съобщиха от Апелативната прокуратура в Бургас.

Взети са проби от асфалтовата настилка за изследване на сцеплението, очаква се назначаване на строителнотехническа експертиза, която да

покаже състоянието на пътния участък. Изискани са и данни от съответните институции, които с точност да покажат каква е била метеорологичната обстановка по време на пътнотранспортните произшествия.

Предстои да бъде назначена автотехническа експертиза, която да покаже механизма за възникване на катастрофите, комплексна автотехническа и съдебномедицинска, която да установи причинно-следствената връзка между възникналите катастрофи и настъпилата смърт на 11 души, и нараняванията на други над 50.

От прокуратурата информират още, че над 50 свидетели вече са разпитани като част от разследването за причините, довели до верижните катастрофи на АМ „Тракия", при която загинаха 11 души, а над 50 бяха ранени.

Към момента се разпитват свидетели, които са настанени в болнични заведения и са контактни. Предстои и повторен разпит на румънския гражданин, който е задържан по Закона за МВР, извършен е оглед на телата на починалите и са назначени съдебно-медицински експертизи. Предстои изготвяне на съдебно-медицински експертизи на всички пострадали, уточняват от прокуратурата.

Досъдебното производство е започнато от служители на ОД на МВР- Ямбол под надзора на Окръжната прокуратура в града. След извършване на първоначалните действия с постановление на временно изпълняващия функциите главен прокурор разследването е възложено на Националната следствена служба (НСлС) по искане на наблюдаващия прокурор.

Това се налага, тъй като досъдебното производство се отличава с особена фактическа и правна сложност, което е причина разследването да бъде извършено от следователи с висока степен на квалификация и опит в подобен вид дела.

В хода на разследването са извършени 6 огледа на местопроизшествието с технически средства, включително и с дрон. Иззети са 20 от автомобилите във верижната катастрофа, които имат съществено участие в произшествието. На тях ще бъдат извършени допълнителни огледи. Сред тях е и управляваната от румънския гражданин товарна композиция.

След изготвянето на комплексната експертиза ще бъде преценено евентуалното привличане към наказателна отговорност на конкретни лица.

Разследването се провежда от екип от десет следователи от НСлС, както и трима криминалисти, припомнят от прокуратурата.