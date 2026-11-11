Втори път за седмица разбиха център за деца с увреждания в столичния кв. „Орландовци“

Разбиха и ограбиха „Малката къщичка" – място за деца със специални потребности в столичния квартал „Орландовци". Посегателството е извършено през изминалата нощ, а откраднатата сума е била малка, но предназначена за нуждите на децата. Това съобщиха от центъра в публикация в социалните мрежи.

„Малката къщичка" е част от Дневния център за деца с интелектуални увреждания. Това е второто посегателство срещу центъра в рамките на една седмица. Преди няколко дни е била извършена кражба и от самия Дневен център.

От екипа определят случилото се като тежък удар не толкова заради отнетите пари, колкото заради нарушеното спокойствие и сигурност на децата. „Малката къщичка" е създадена с много любов и за тях е като втори дом – място, в което се чувстват приети, значими и обичани.

От центъра призовават всеки, който има информация за случая или разпознае лицето от публикуваните записи, да подаде сигнал в полицията. По случая вече работят органите на реда. Екипът се надява извършителят да бъде установен и да понесе отговорност.

„Не искаме съжаление. Искаме справедливост. Искаме да вярваме, че все още има граници, които човек не бива да прекрачва", заявяват от „Малката къщичка".