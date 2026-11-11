Арестуваха двама пияни и без книжка в Пловдив, единият се оказа и дрогиран

Драгчекът при 38-годишния водач на ауди реагирал положително на кокаин и амфетамин

Двама шофьори са били задържани през последното денонощие в централната градска част на Пловдив, съобщиха от МВР.

При проверките по метода на линейния пътен контрол автопатрули на Второ Районно установили, че мъжете са неправоспособни и под въздействие на алкохол, а единият - и на наркотици. След 3 часа вчера, на ул. "Любен Каравелов" със светлинен и звуков сигнал бил спрян лек автомобил "БМВ" с 20-годишен водач. Оказало се, че той няма свидетелство за правоуправление, а тестът с дрегер отчел наличие на 1,8 промила в кръвта му. Около 1,30 ч. днес, на бул. "Христо Ботев", зад волана на лек автомобил "Ауди" без да притежава шофьорска книжка бил засечен 38-годишен криминално проявен мъж. При изпробването му за употреба на алкохол е отчетена стойност от 1,10 промила, а драг чекът реагирал положително на кокаин и амфетамин. И двамата извършители са отказали да дадат кръв за химически анализ. Срещу тях се водят бързи производства.